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Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛК. ЧФР Клуж – Лацио. 0:0. Партизан – Шериф. 1:3. Андерлехт – Лудогорец. 2:1 – результаты ответных матчей

Лига конференций
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"Шериф" перевернул игру, а "Андерлехт" и "Лацио" добились ожидаемых побед

ЛК. ЧФР Клуж – Лацио. 0:0. Партизан – Шериф. 1:3. Андерлехт – Лудогорец. 2:1 – результаты ответных матчей

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

Новина українською

Половина команд сыграли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций. Всем фаворитам удалось пройти в следующий раунд плей-офф.

"ЧФР Клуж" – "Лацио". 0:0 (первый матч 0:1)

Удаление: 77' К. Мухар ("ЧФР Клуж")

Хоть "Лацио" и не удалось обыграть "Клуж" в гостях, но команда прошла дальше. По ожидаемым голам подопечные Сарри набили почти два гола.

"Партизан" – "Шериф". 1:3 (первый матч 1:0)

Голы: 13' К. Мениг – 22' С. Бадоло, 45+1', 47' М. Диоп

"Шерифу" удалось перевернуть противостояние в гостях и добиться жалаемого – прохода дальше. Дубль Диопа выводит команду в 1/8.

"Андерлехт" – "Людогорец". 2:1 пен. 3:0 (первый матч 0:1)

Голы: 13' Ф. Руссо (автогол), 68' Я. Версхарен – 71' И. Тьяго

"Андерлехту" понадобилось 120 минут и серия пенальти, чтобы все-таки вырвать победу у "Людогорца". Гости не реализовали ни одного удара с точки, а у хозяев отличились все три – Лиор Рафаэлов, Ян Вертонген и Яри Верхсхарен.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Лацио (Рим) Лига конференций
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