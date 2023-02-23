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ЛК. ЧФР Клуж – Лацио. 0:0. Партизан – Шериф. 1:3. Андерлехт – Лудогорец. 2:1 – результаты ответных матчей
"Шериф" перевернул игру, а "Андерлехт" и "Лацио" добились ожидаемых побед
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
Половина команд сыграли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций. Всем фаворитам удалось пройти в следующий раунд плей-офф.
"ЧФР Клуж" – "Лацио". 0:0 (первый матч 0:1)
Удаление: 77' К. Мухар ("ЧФР Клуж")
Хоть "Лацио" и не удалось обыграть "Клуж" в гостях, но команда прошла дальше. По ожидаемым голам подопечные Сарри набили почти два гола.
"Партизан" – "Шериф". 1:3 (первый матч 1:0)
Голы: 13' К. Мениг – 22' С. Бадоло, 45+1', 47' М. Диоп
"Шерифу" удалось перевернуть противостояние в гостях и добиться жалаемого – прохода дальше. Дубль Диопа выводит команду в 1/8.
"Андерлехт" – "Людогорец". 2:1 пен. 3:0 (первый матч 0:1)
Голы: 13' Ф. Руссо (автогол), 68' Я. Версхарен – 71' И. Тьяго
"Андерлехту" понадобилось 120 минут и серия пенальти, чтобы все-таки вырвать победу у "Людогорца". Гости не реализовали ни одного удара с точки, а у хозяев отличились все три – Лиор Рафаэлов, Ян Вертонген и Яри Верхсхарен.
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