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Кучер: Надеемся, что Довбик и Адамюк вернутся к следующему матчу

Лига конференций
(1 голосов)

Кажется, травмы игроков не очень серьезные

Кучер: Надеемся, что Довбик и Адамюк вернутся к следующему матчу

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал о травмах форварда команды Артем Довбика и защитника Владимира Адамюка, которые не смогли принять участие в ответном матче плей-офф раунда Лиги Конференций с кипрским АЕКом (0:0).

"У Довбика повреждение, и мы считаем, что к следующей игре он уже будет готов и будем его ждать. Он лидер команды, и он нам нужен.

На Адамюка мы тоже рассчитываем, что он будет готов к следующему матчу", - сказал Кучер.

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Кучер: Хотелось забить, и моменты были, но фарт сегодня был на стороне АЕКа
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В статье: Александр Кучер Владимир Адамюк Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (2)
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Sasha555 (Днепропетровск)
23.02.2023 в 23:45
Они нужны были сегодня!!!(((((
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Sasha555 (Днепропетровск)
23.02.2023 в 23:45
А зачем они потом?
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