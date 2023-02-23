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Кучер: Надеемся, что Довбик и Адамюк вернутся к следующему матчу
Кажется, травмы игроков не очень серьезные
Фото: СК Дніпро-1
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал о травмах форварда команды Артем Довбика и защитника Владимира Адамюка, которые не смогли принять участие в
"У Довбика повреждение, и мы считаем, что к следующей игре он уже будет готов и будем его ждать. Он лидер команды, и он нам нужен.
На Адамюка мы тоже рассчитываем, что он будет готов к следующему матчу", - сказал Кучер.
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Источник:СК Дніпро-1
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Комментарии (2)
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Sasha555 (Днепропетровск)
23.02.2023 в 23:45
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Sasha555 (Днепропетровск)
23.02.2023 в 23:45
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