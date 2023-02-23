Кучер: Надеемся, что Довбик и Адамюк вернутся к следующему матчу

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал о травмах форварда команды Артем Довбика и защитника Владимира Адамюка, которые не смогли принять участие в ответном матче плей-офф раунда Лиги Конференций с кипрским АЕКом (0:0) .

"У Довбика повреждение, и мы считаем, что к следующей игре он уже будет готов и будем его ждать. Он лидер команды, и он нам нужен.

На Адамюка мы тоже рассчитываем, что он будет готов к следующему матчу", - сказал Кучер.