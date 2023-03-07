Лига конференция. Лацио в Риме проиграл нидерландскому АЗ

Вторник – традиционный день Лиги чемпионов, но 7 марта состоялся и один поединок 1/8 финала Лиги конференций , в котором Лацио принимал АЗ.

Маурицио Сарри традиционно для Италии выставил на матч довольно экспериментальный состав, который, впрочем, до поры до времени с задачей справлялся.

Педро уже на 18-й минуте открыл счет, однако ближе к концу тайма гости все-таки сравняли, а на 62-й минуте и вовсе вышли вперед.

Замены от Сарри несколько раскачали игру лациали, вторую половину тайма римляне провели в атаках, но АЗ хоть и тяжело, но все-таки выстоял.

1:2 и в ответном матче коучу Лацио нужно разрешить главный вопрос – нужен ли команде этот турнир.

Лацио – АЗ 1:2

Голы: Педро (18) – Павлидис (45), Керкез (62)

Предупреждения: Сарри - Класи, Керкез

Лацио: Максимиану, Лаццари, Казале (Романьоли, 46), Габаррон, Марушич, Милинкович-Савич, Катальди (Весино Фалеро, 70), Луис Альберто, Педро Родригес (Канчелльери, 70), Фелипе Андерсон, Цаканьи

АЗ: Райан, Сугавара, Гус, Хацидиакос, Керкез (де Вит, 83), Рейндерс, Класи, Мейнанс, Одгор (Мердинк, 83), Карлссон (Михайлович, 83), Павлидис (ван Бредероде, 83)