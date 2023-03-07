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Лига конференция. Лацио в Риме проиграл нидерландскому АЗ
Традиционно для итальянских команд
twitter.com/AZAlkmaar
Вторник – традиционный день Лиги чемпионов, но 7 марта состоялся и один поединок 1/8 финала
Маурицио Сарри традиционно для Италии выставил на матч довольно экспериментальный состав, который, впрочем, до поры до времени с задачей справлялся.
Педро уже на 18-й минуте открыл счет, однако ближе к концу тайма гости все-таки сравняли, а на 62-й минуте и вовсе вышли вперед.
Замены от Сарри несколько раскачали игру лациали, вторую половину тайма римляне провели в атаках, но АЗ хоть и тяжело, но все-таки выстоял.
1:2 и в ответном матче коучу Лацио нужно разрешить главный вопрос – нужен ли команде этот турнир.
Лацио – АЗ 1:2
Голы: Педро (18) – Павлидис (45), Керкез (62)
Предупреждения: Сарри - Класи, Керкез
Лацио: Максимиану, Лаццари, Казале (Романьоли, 46), Габаррон, Марушич, Милинкович-Савич, Катальди (Весино Фалеро, 70), Луис Альберто, Педро Родригес (Канчелльери, 70), Фелипе Андерсон, Цаканьи
АЗ: Райан, Сугавара, Гус, Хацидиакос, Керкез (де Вит, 83), Рейндерс, Класи, Мейнанс, Одгор (Мердинк, 83), Карлссон (Михайлович, 83), Павлидис (ван Бредероде, 83)
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