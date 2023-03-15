Башакшехир – Гент. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В Лиге конференций своя атмосфера. Понятно, что третий по статусу евротурнир уступает первым двум, но все же здесь есть своя интрига. Одна из них – движение конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Турция – как раз наш конкурент. Так что матч против "Гента" важен. Пройти дальше имеют равные шансы обе команды. Первая игра закончилась со счётом 1:1.

Матч Лиги конференций "Башакшехир" – "Гент" состоится в среду, 15-го марта 2023-го года, в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

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"Башакшехир" (Турция) 19:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч – 1:1)