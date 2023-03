Нападающий Гента Гифт Орбан оформил самый быстрый хет-три в истории еврокубков

Нападающий "Гента" Гифт Орбан забил три гола за 3 минуты 24 секунды в ворота "Башакшехира" (4:1) в ответном матче 1/8 Лиги конференций.

Хет-трик стал самым быстрым в истории еврокубков, сообщает Squawka.

По результатам двух матчей "Гент" прошел в следующий раунд.

Орбан в этом сезоне провел за "Гент" 9 матчей и забил 12 голов. 20-летний нападающий оценивается всего в 1 миллион евро.

Gift Orban's hat-trick against İstanbul Başakşehir is the fastest in men's UEFA club competition history.



3 minutes and 24 seconds. ♨️#UECL pic.twitter.com/ce4bc4gpyY