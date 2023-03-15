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Нападающий Гента Гифт Орбан оформил самый быстрый хет-три в истории еврокубков
У 20-летнего форварда 12 голов в 9 матчах
Фото: https://twitter.com/KAAGent
Нападающий "Гента" Гифт Орбан забил три гола за 3 минуты 24 секунды в ворота "Башакшехира" (4:1) в ответном матче 1/8 Лиги конференций.
Хет-трик стал самым быстрым в истории еврокубков, сообщает Squawka.
По результатам двух матчей "Гент" прошел в следующий раунд.
Орбан в этом сезоне провел за "Гент" 9 матчей и забил 12 голов. 20-летний нападающий оценивается всего в 1 миллион евро.
Gift Orban's hat-trick against İstanbul Başakşehir is the fastest in men's UEFA club competition history.— Squawka (@Squawka) March 15, 2023
3 minutes and 24 seconds. ♨️#UECL pic.twitter.com/ce4bc4gpyY
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