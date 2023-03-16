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Юргорден – Лех. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Юргорден - Лех: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Onet Sport
Это не именитое противостояние, но с историческим подтекстом. Шведы и поляки в последний раз играли в четвертьфинале еврокубков в середине 90-х годов. То есть, почти тридцать лет назад. Так что здесь кто-то точно перепишет историю. Ближе к этому поляки, чей Лех победил в первом матче 2:0.
Матч 1/8-й финала Лиги конференций "Юргорден" - "Лех" состоится в четверг, 16-го марта, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
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"Юргорден" (Швеция) 19:45 "Лех" (Польша)
(первый матч – 0:2)
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