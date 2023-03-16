Ницца - Шериф. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Это не именитое противостояние, но с историческим подтекстом. Шведы и поляки в последний раз играли в четвертьфинале еврокубков в середине 90-х годов. То есть, почти тридцать лет назад. Так что здесь кто-то точно перепишет историю. Ближе к этому поляки, чей Лех победил в первом матче 2:0.

Матч 1/8-й финала Лиги конференций "Юргорден" - "Лех" состоится в четверг, 16-го марта, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

Смотреть можно прямо в этой новости.

Все самые яркие моменты матча, текстовая трансляция в режиме Live в Telegram UA-Football

(первый матч – 1:0)