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Ницца - Шериф. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Ницца - Шериф: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - Getty Images
Это не именитое противостояние, но с историческим подтекстом. Шведы и поляки в последний раз играли в четвертьфинале еврокубков в середине 90-х годов. То есть, почти тридцать лет назад. Так что здесь кто-то точно перепишет историю. Ближе к этому поляки, чей Лех победил в первом матче 2:0.
Матч 1/8-й финала Лиги конференций "Юргорден" - "Лех" состоится в четверг, 16-го марта, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
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"Ницца" (Франция) 22:00 "Шериф" (Молдова)
(первый матч – 1:0)
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