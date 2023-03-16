Орбан уничтожил клуб Эрдогана. В Нигерии нашелся самородок - он уже переписал историю еврокубков

Первым четвертьфиналистом Лиги Конференций стал Гент, разваливший клуб Эрдогана - Башакшехир. Гости вели уже 0:4 до перерыва, трижды отличился Гифт Эммануэль Орбан. Форвард оформил самый быстрый хет-трик в истории еврокубков - забивал на 31-й, 32-й и 34-й минутах.

Нигериец пришел в бельгийский клуб менее двух месяцев назад, сыграл 9 матчей, но уже заставил всех говорить о себе. В 9 матчах он забил 12 голов. Гифт появился буквально ниоткуда. Прошлой зимой его обнаружили скауты Стабека (клуб второго дивизиона Норвегии) на выставочном турнире в Нигерии - взяли парня на просмотр, он потренировался с командой, но был вынужден вернуться в Нигерию из-за проблем с визой. Ближе к лету вопрос с визой смогли решить, и Орбана заявили за Стабек. Но клуб был настолько не уверен в игроке и не имел конкуренции, что поначалу взял его в аренду с правом выкупа. Летом он забил свой первый гол в кубковом матче и с этого времени стал основным в клубе. Фактически за две трети сезона он помог клубу подняться в элитный дивизион и стал лучшим бомбардиром и лучшим молодым игроком чемпионата (16+6 в 22 матчах за Стабек).

Этой зимой пришел Гент и отдал 3 миллиона евро за игрока с опытом в полгода во втором дивизионе Норвегии. Местные СМИ говорили, что это очевидная и неоправданная переплата. Однако Гифт сделал дубль уже в дебютном матче за Гент. А после девяти матчей в новой команде он полностью отбил вложенные средства — 12 голов в 9 матчах. Из них 5 – в 4 матчах плей-офф Лиги Конференций, и они непосредственно вытащили Гент в 1/4. В чемпионате успехи не менее впечатляющие: в минувшие выходные он сделал покер за 30 минут и стал первым игроком Гента этого столетия, забившим 4 гола в матче. А уикендом ранее забил победный гол против Андерлехта.

Но самое интересное в том, как Орбан играет. Его рост всего 178 сантиметров, поэтому его нельзя назвать столбом. Соответственно, он не очень хорошо играет на втором этаже и в борьбе. Но компенсирует это взрывной скоростью и разумными открываниями. Очень техничный, бьет (а главное, забивает) с двух ног, а еще имеет классный дальний удар. Лишь в последнем матче против Башакшехира можно было оценить все проявления одаренности Гифта (каламбур для филологов). Он забивал и левой, и правой, и издалека после скоростного прохода, и классно взаимодействовал с партнерами (пассы в касание и пяткой, конечно, налицо).

В матче против Зюльте-Варегема он впервые пробил со штрафного в новой команде и, конечно, забил. Тренер Вангейзбрук говорит, что Гифту нужно было раньше отогнать от мяча Кастро-Монтеса и Кумса, потому что он классно выполнял штрафные на тренировках. Вообще тренер рассыпается в комплиментах новичку, но намекает, что есть над чем много работать:

«Он знает, где найти гол. Забивать для него очень легко. Гифт – феномен. Но его трудно было найти на поле в первом тайме (против Варегема), он вообще не был задействован в первых двух голах».

Не думал, что скажу это, но важный момент – правильная ментальность Орбана (шутка для геополитиков). После победного гола Андерлехту он сказал:

«Важная победа, но мы еще не добились своей цели. Этот матч закончился, и теперь мы должны готовиться к следующему. Конечно, все думали, что это большой шаг от второго дивизиона Норвегии до бельгийской Про-лиги и еврокубков, но у меня другой менталитет. Я пришел сюда не для того, чтобы сидеть на скамейке. Ментально я очень силен. Поскольку все помогают мне здесь, это нормально, что я прогрессирую».

Неплохой месседж от 20-летнего юноши, вообще не игравшего на уровне высших лиг до этого.

***

Легенда Шахтера и сборной Нигерии Джулиус Агахова говорит, что Гифта обязательно нужно вызвать в национальную команду. Тренер Гента на пресс-конференции на вопрос о цене игрока отшутился, что его отпустят всего за 40 или даже 50 миллионов евро. Но в этой шутке только часть шутки. Не вызывает сомнений, что бельгийский клуб кратно заработает на талантливом нигерийце. Возможно, даже этим летом. С его функционалом и уверенностью в себе он будет полезен для сильных команд по топ-лигам.