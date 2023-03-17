Жеребьевка Лиги конференций: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

К Лиге конференций меньше всего внимания среди трех европейских кубковых турниров. Впрочем, здесь есть коллективы, на которые стоит обратить внимание: "Фиорентина", "Лех", "Вест Хэм" и другие. Сегодня в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка сразу 1/4 и 1/2 финала турнира. Следите за событием в видео трансляции ниже в плеере MEGOGO.

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Участники жеребьевки