Лига конференций
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Жеребьевка Лиги конференций: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кто выиграет третий по статусу еврокубок в этом сезоне?
scdnipro1.com.ua
К Лиге конференций меньше всего внимания среди трех европейских кубковых турниров. Впрочем, здесь есть коллективы, на которые стоит обратить внимание: "Фиорентина", "Лех", "Вест Хэм" и другие. Сегодня в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка сразу 1/4 и 1/2 финала турнира. Следите за событием в видео трансляции ниже в плеере MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Участники жеребьевки
- "Гент"
- "Фиорентина"
- "Базель"
- "Лех" Познань
- "АЗ"
- "Вест Хэм"
- "Андерлехт"
- "Ницца"
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