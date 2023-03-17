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Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жеребьевка Лиги конференций: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига конференций
(1 голосов)

Кто выиграет третий по статусу еврокубок в этом сезоне?

Жеребьевка Лиги конференций: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

К Лиге конференций меньше всего внимания среди трех европейских кубковых турниров. Впрочем, здесь есть коллективы, на которые стоит обратить внимание: "Фиорентина", "Лех", "Вест Хэм" и другие. Сегодня в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка сразу 1/4 и 1/2 финала турнира. Следите за событием в видео трансляции ниже в плеере MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Участники жеребьевки

  • "Гент"
  • "Фиорентина"
  • "Базель"
  • "Лех" Познань
  • "АЗ"
  • "Вест Хэм"
  • "Андерлехт"
  • "Ницца"

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