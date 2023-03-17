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Фиорентина едет в Польшу. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Конференций

Лига конференций
(2 голосов)

Вест Хэм встретится с бельгийцами

Фиорентина едет в Польшу. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Конференций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose

Новина українською

В пятницу, 17 марта, состоялась жеребьевка последних раундов плей-офф Лиги Конференций.

В третьем по рангу европейском турнире, что интересно, остались представители семи стран – две из Бельгии, по одной из Нидерландов, Швейцарии, Италии, Польши, Франции и Англии.

Во время жеребьевки четвертьфинала и полуфинала уже не было сеяных и несеяных, не было ограничений на встречу команд из одной ассоциации.

Итак, Владимир Шмицер, который тянул жребий, сформировал такие пары в четвертьфинале Лиги Конференций:

  • "Лех" - "Фиорентина"
  • "Гент" - "Вест Хэм"
  • АЗ Алкмаар – "Андерлехт"
  • "Базель" - "Ницца"

Полуфиналы Лиги Конференций

  • "Лех"/"Фиорентина" VS "Базель"/"Ницца"
  • "Гент"/"Вест Хэм" VS АЗ Алкмаар/"Андерлехт"

Первые матчи состоятся 13 апреля, ответные – 20 апреля. Полуфиналы запланированы на 11 и 18 мая. Финал Лиги конференции состоится 7 июня в столице Чехии Праге.

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В статье: Лига конференций
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