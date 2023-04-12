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Гент – Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Один из главных фаворитов Лиги конференций приехал в Бельгию
Getty Images / Global Images Ukraine
"Вест Хэм" испытывает немало проблем в родном чемпионате. Пока команда Дэвида Мойеса всего на три очка от зоны вылета и еще не решила вопрос с сохранением прописки в АПЛ. Впрочем, это не мешает "молотобойцам" претендовать на победу в Лиге конференций, что подарит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы. Но англичанам будет непросто: "Гент" набрал хорошую форму, не проигрывает в семи подряд гостевых матчах, а в родных стенах потерпел лишь одно поражение с начала октября.
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Лига конференций. Четвертьфинал. Первый матч
13 апреля. Начало в 19:45
Трансляция – MEGOGO
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