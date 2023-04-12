Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Базель - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Базель - Ницца: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: https://twitter.com/FC_Basel_en/Автор - невідомий
В еврокубках 2022/23 остался всего один представитель конкурентов Украины в Таблице коэффициентов – это "Базель". Ему предстоит поспорить за полуфинал Лиги конференций с "Ниццей", которая осталась последним оплотом Франции в европейских турнирах. Чья возобладает? У кого осталось больше аргументов для полуфинала?
Смотрите матч "Базель" – "Ницца" в четверг, 13-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
13.04.2023. ЛК. 1/4-я финала
"Базель" 22:00 "Ницца"
Трансляция – MEGOGO
Популярное сейчас
- Львов - Шахтер 1:2. Последний удар приносит победу
- "Мы достанем их из-под земли". Зеленский, СБУ и ОП отреагировали на зверскую казнь россиянами украинского солдата
- "Он пасует на три метра". Как Перес продал Макелеле в Челси и развалил чемпионскую команду
- Гент – Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО