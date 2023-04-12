Базель - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В еврокубках 2022/23 остался всего один представитель конкурентов Украины в Таблице коэффициентов – это "Базель". Ему предстоит поспорить за полуфинал Лиги конференций с "Ниццей", которая осталась последним оплотом Франции в европейских турнирах. Чья возобладает? У кого осталось больше аргументов для полуфинала?

Смотрите матч "Базель" – "Ницца" в четверг, 13-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

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13.04.2023. ЛК. 1/4-я финала

"Базель" 22:00 "Ницца"

Трансляция – MEGOGO