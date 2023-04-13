Лига Конференций. Гент не впечатлил резервистов Вест Хэма и другие матчи (обновляется)

"Вест Хэм" даже в невысоком темпе и без ряда основных игроков не проиграл на чужом поле.

Соучек, Пакета, Зума, Керер и Антонио сегодня либо выходили на замену, либо не играли вообще, но "Генту" это не особо помогло. За весь первый тайм хозяева не создали почти ничего, а сами пропустили дважды. Гол Агера ВАР отменил из-за игры рукой, а вот мяч Ингса после прострела Боуэна был абсолютно легален.

Глобально "Генту" удался только старт второго тайма. Хозяевам удались несколько вертикальных, быстрых атак, и в одной из них Кейперс забил после рывка и паса де Сарта.

Почему не развили успех? Дэвид Мойес почувствовал запах проблем, и выпустил нескольких лидеров, которые и потушили пожар в зародыше. В последние 15-20 минут был равный футбол, и команды создали по одному яркому шансу - Боэун запорол гениальный разрезной пас Пакета, а Орбан в падении через себя попал в перекладину.

На том и закончили, дальше - матч на поле "Вест Хэма" через неделю. Не надо говорить, кто там будет фаворитом, правда?

1/4 финала Лиги конференций. Гент. "Геламко Арена"

"Гент" - "Вест Хэм" - 1:1

Голы: Кейперс, 57 - Ингс, 45+3

"Гент": Руф - Пентковский, Окуму, Торунарига (Нуриу, 65) - Кастро-Монтес, Хонг (Самуаз, 65), Фофана (Оджиджа-Офоэ, 64), де Сарт, Кумс - Кейперс, Орбан (Тиссудали, 83)

"Вест Хэм": Ареоля - Джонсон, Огбонна, Агер - Цоуфал, Даунс (Лукас Пакета, 74), Райс, Палмьери (Крессуэлл, 88) - Боуэн, Ингс (Антонио, 60), Лансини (Бенрама, 61)

Предупреждения: де Сарт, 47, Пентковский, 73 - Даунс, 23, Огбонна, 34

1/4 финала Лиги конференций. Познань. "Стадион Познань"

"Лех" - "Фиорентина" -

Начало в 22:00

1/4 финала Лиги конференций. Базель. "Сент-Якоб Парк"

"Базель" - "Ницца" -

Начало в 22:00

1/4 финала Лиги конференций. Брюссель. "Лотто Парк"

"Андерлехт" - "АЗ Алкмаар" -

Начало в 22:00