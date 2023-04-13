Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аутсайдер АПЛ конкурентный. Гент – Вест Хэм 1:1. Обзор матча, видео голов
Гент - Вест Хэм ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.04.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В АПЛ "Вест Хэм" – аутсайдер, но этого аутсайдерского уровня достаточно для успешного продвижения Лигой конференций. "Молотобойцы" уже в четвертьфинале и имеют удобную возможность выйти в полуфинал. Гостевая ничья с "Гентом", по крайней мере, точно не выглядит преградой. У "Вест Хэма" есть потенциал взять свое в домашнем матче.
Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре.
1/4 финала Лиги конференций. Гент. "Геламко Арена"
"Гент" - "Вест Хэм" - 1:1
Голы: Кейперс, 57 - Ингс, 45+3
Популярное сейчас
- "Я ждал этот вопрос", - Луческу рассказал о своей зарплате в Динамо
- Известно имя нового главного тренера Роналду в Аль-Насре
- На России заявили, что бывшие украинские биатлонистки воюют снайперами в Херсонской области
- На сколько баллов Швейцария будет опережать Украину? Локальная борьба Таблицы коэффициентов
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО