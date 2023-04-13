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Аутсайдер АПЛ конкурентный. Гент – Вест Хэм 1:1. Обзор матча, видео голов

Лига конференций
(1 голосов)

Гент - Вест Хэм ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 13.04.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол

Аутсайдер АПЛ конкурентный. Гент – Вест Хэм 1:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В АПЛ "Вест Хэм" – аутсайдер, но этого аутсайдерского уровня достаточно для успешного продвижения Лигой конференций. "Молотобойцы" уже в четвертьфинале и имеют удобную возможность выйти в полуфинал. Гостевая ничья с "Гентом", по крайней мере, точно не выглядит преградой. У "Вест Хэма" есть потенциал взять свое в домашнем матче.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре.

1/4 финала Лиги конференций. Гент. "Геламко Арена"
"Гент" - "Вест Хэм" - 1:1
Голы: Кейперс, 57 - Ингс, 45+3

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В статье: Гент Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лига конференций
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