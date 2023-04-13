Аутсайдер АПЛ конкурентный. Гент – Вест Хэм 1:1. Обзор матча, видео голов

В АПЛ "Вест Хэм" – аутсайдер, но этого аутсайдерского уровня достаточно для успешного продвижения Лигой конференций. "Молотобойцы" уже в четвертьфинале и имеют удобную возможность выйти в полуфинал. Гостевая ничья с "Гентом", по крайней мере, точно не выглядит преградой. У "Вест Хэма" есть потенциал взять свое в домашнем матче.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре.

1/4 финала Лиги конференций. Гент. "Геламко Арена"

"Гент" - "Вест Хэм" - 1:1

Голы: Кейперс, 57 - Ингс, 45+3