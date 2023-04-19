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Фиорентина - Лех. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Фиорентина - Лех: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.04.2023 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Фиорентина - Лех. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriele Maltinti

UA-Футбол
Новина українською

В первом матче "Фиорентина" сняла практически все вопросы по поводу победителя пары. Осталось утрясти формальности. После 1:4 на своем поле поляки вряд ли отыграются в гостях, однако сыграть должны. Для опыта, для будущего. И для того, чтобы подытожить в целом удачный для команды еврокубковый сезон.

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Матч 1/4-й финала Лиги конференций состоится в четверг, 20-го апреля, в 19:45.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO (канал "Футбол 7").

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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, следить за матчем можно в текстовой онлайн-трансляции, которую проведет матч-центр UA-Футбол >>>

Также по завершении игры на нашем сайте вы найдете отчет о матче и видео лучших моментов. Следите за обновлениями.

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