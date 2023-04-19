Фиорентина - Лех. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

В первом матче "Фиорентина" сняла практически все вопросы по поводу победителя пары. Осталось утрясти формальности. После 1:4 на своем поле поляки вряд ли отыграются в гостях, однако сыграть должны. Для опыта, для будущего. И для того, чтобы подытожить в целом удачный для команды еврокубковый сезон.

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Матч 1/4-й финала Лиги конференций состоится в четверг, 20-го апреля, в 19:45.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO (канал "Футбол 7").

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