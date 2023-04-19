Вест Хэм - Гент. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

У "Вест Хэма" все еще есть проблемы в АПЛ, но команда сохраняет шансы благополучно для себя окончить борьбу за выживание. А параллельно можно зайти в Лигу Европы 2023/24, если удастся победить в текущей Лиге конференций. "Молтобойцы" – в шаге от полуфинала, но недооценивать "Гент" не стоит. В первом матче бельгийцы сумели зацепиться за ничью.

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Бельгия проводит очень мощный сезон в еврокубках. Сразу три команды могут оказаться в полуфиналах разных турниров. Будет ли там "Гент"? Ему нужно сыграть как минимум не хуже, чем неделю назад (1:1).

Матч 1/4-й финала Лиги конференций состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO (канал "Футбол 5").

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