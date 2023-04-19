Ницца - Базель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Базель" переживает кризисный сезон на внутренней арене, рискуя вообще не попасть в зону еврокубков. Но в этих же еврокубках "Базель" в очередной раз цепляется за соломинку. Сколько раз в этом сезоне команда уже находилась на грани вылета, но шла все дальше и дальше. Такие надежды есть и в отношении противостояния с "Ниццей", первый матч которого закончился со счетом 2:2.

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Но и "Ницце" нужна победа. Ведь если вылетит эта команда, то Франция лишится от своего последнего полпреда.

Матч 1/4-й финала Лиги конференций состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO (канал "Футбол 5").

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