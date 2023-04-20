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Фиорентина - Лех. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Фиорентина - Лех: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
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В этом матче практически нет интриги. "Фиорентина" выиграла первую серию противостояния со счетом 4:1, что сделало ответный матч простой формальностью. Игра нужна, прежде всего, для опыта "Леха", ведь не часто поляки выступают в четвертьфинале европейского турнира. Удастся ли им как следует хлопнуть дверью?
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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 20-го апреля, в 19:45. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
ЛК. 1/4-я финала. 20.04.2023
"Фиорентина" 19:45 "Лех"
Трансляция - MEGOGO Футбол 7
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