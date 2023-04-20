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В шаге от чуда. Фиорентина - Лех 2:3. Обзор матча, видео голов

Лига конференций
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Фиорентина - Лех ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.04.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол

В шаге от чуда. Фиорентина - Лех 2:3. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лех" проиграл первый матч 1/4-й финала Лиги конференций 1:4, а на 68-й минуте ответного матча во Флоренции выигрывал 3:0. Это было чудо, к которому поляки приблизились благодаря своей силе воли. Но потом более опытная "Фиорентина" взяла себя в руки и забила дважды, оформив выход в полуфинал.

Но ведь так вылетать – не позорно. "Лех" заработал приз зрительских симпатий, достойно попрощавшись с историческим еврокубковым сезоном. Как это было – в видеообзоре.

ЛК. 1/4-я финала. Ответный матч
"Фиорентина" - "Лех" 2:3
Голы: Соттиль 78, Кастровилли 90+2 - Соуза 9, Велде 64, Собех 69

Первый матч - 4:1

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Лех (Познань)
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