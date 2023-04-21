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Аутсайдер АПЛ идет дальше. Вест Хэм – Гент 4:1. Обзор матча, видео голов

Лига конференций
(1 голосов)

Вест Хэм - Гент ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.04.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол

Аутсайдер АПЛ идет дальше. Вест Хэм – Гент 4:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Аутсайдер АПЛ в полуфинале Лиги конференций – это реальность. "Вест Хэм" оставил "Генту" надежду после первого матча, но во втором разбил все ожидания. Хотя первым пропустил. Однако преимущество "молотобойцев" было настолько большим, что даже удалось установить разгром.

Так обе бельгийские команды синхронно вылетели из четвертьфиналов Лиги конференций, хотя имели хорошие шансы на полуфинал. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

1/4 финала Лиги конференций. Лондон. "Лондон Стэдиум"
"Вест Хэм" - "Гент" - 4:1 (первый матч - 1:1)
Голы: Антонио, 37, 63, Лукас Пакета, 55 (с пенальти), Райс, 59 - Кейперс, 26

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В статье: Гент Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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