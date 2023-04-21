Аутсайдер АПЛ идет дальше. Вест Хэм – Гент 4:1. Обзор матча, видео голов

Аутсайдер АПЛ в полуфинале Лиги конференций – это реальность. "Вест Хэм" оставил "Генту" надежду после первого матча, но во втором разбил все ожидания. Хотя первым пропустил. Однако преимущество "молотобойцев" было настолько большим, что даже удалось установить разгром.

Так обе бельгийские команды синхронно вылетели из четвертьфиналов Лиги конференций, хотя имели хорошие шансы на полуфинал. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

1/4 финала Лиги конференций. Лондон. "Лондон Стэдиум"

"Вест Хэм" - "Гент" - 4:1 (первый матч - 1:1)

Голы: Антонио, 37, 63, Лукас Пакета, 55 (с пенальти), Райс, 59 - Кейперс, 26