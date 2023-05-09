Вест Хэм - АЗ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги конференций

"Вест Хэм" вряд ли доволен текущим чемпионатом Англии. "Молотобойцы" все еще идут в нижней части таблицы, но сейчас хоть уже не ходят среди основных претендентов на вылет. У АЗ дела более-менее стабильны: соперник "Днепра-1" на групповой стадии Лиги конференций в Эредивизи расположился за спинами "Фейенорда", "ПСВ" и "Аякса": трио классических грандов нидерландского футбола. Шансы подняться выше есть, но вряд ли они материализуются.

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Полуфинальная стадия Лиги конференций состоит из двух игр. Матч "Вест Хэм Юнайтед" – "АЗ" Алкмар состоится в Лондоне на "Олимпийском стадионе". Стартовый свисток раздастся в четверг, 11 мая в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире поединок покажут ОТТ-платформы Воля TV и MEGOGO. На классическом телевидении - кабельном, спутниковом или Т2 - матч показан не будет.

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