Вест Хэм - АЗ: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча

Еврокубковый сезон выходит на финишную прямую. После Лиги чемпионов пришла пора и полуфинальных матчей Лиги конференций, в которых, пожалуй, наиболее интересным выглядит противостояние английского "Вест Хэма" и нидерландского "АЗ".

Молотобойцы в чемпионате Англии почти сохранили прописку в элите. Почти, потому что математические шансы вылететь у "молотобойцев" еще сохраняются. А так как это Англия, даже математические шансы всегда могут оказаться реальными. Тем не менее, кажется, клуб может сгладить почти провальный сезон, подарив болельщикам евротрофей.

У "АЗ" в местном чемпионате все вполне комфортно – 3-4 место, зона еврокубков фактически обеспечена. Поэтому нидерландская команда также может со всеми силами нацеливаться на еврокубки. Так что, ждем боевой и интересный матч.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига конференций. Полуфинал

11 мая. Начало в 22:00

"Вест Хэм" - "АЗ"

Трансляция – MEGOGO