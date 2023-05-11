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Вест Хэм - АЗ: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча
Будет интересно
twitter.com/AZAlkmaar
Еврокубковый сезон выходит на финишную прямую. После Лиги чемпионов пришла пора и полуфинальных матчей Лиги конференций, в которых, пожалуй, наиболее интересным выглядит противостояние английского "Вест Хэма" и нидерландского "АЗ".
Молотобойцы в чемпионате Англии почти сохранили прописку в элите. Почти, потому что математические шансы вылететь у "молотобойцев" еще сохраняются. А так как это Англия, даже математические шансы всегда могут оказаться реальными. Тем не менее, кажется, клуб может сгладить почти провальный сезон, подарив болельщикам евротрофей.
У "АЗ" в местном чемпионате все вполне комфортно – 3-4 место, зона еврокубков фактически обеспечена. Поэтому нидерландская команда также может со всеми силами нацеливаться на еврокубки. Так что, ждем боевой и интересный матч.
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Лига конференций. Полуфинал
11 мая. Начало в 22:00
"Вест Хэм" - "АЗ"
Трансляция – MEGOGO
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