ЛК. Фиорентина – Базель 1:2. Волевая победа швейцарцев

Лига конференций, 1/2 финала

"Стадио Артемио Франки" (Флоренция)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

"Фиалки" после жеребьевки были однозначным фаворитом этой пары. Они сегодня и на поле выглядели гораздо лучше (до определенного периода времени), довольно быстро открыли счет и пытались атаковать дальше. Однако “Базель” дождался того момента, когда можно было перехватить инициативу.

Наиболее активным был нападающий хозяев Артур Кабрал. Он играл против своей бывшей команды, из которой и перешел в "Фиорентину" в январе 2022 года за 15,5 млн евро. Мотивация у него была ощутима.

Уже на пятой минуте у нападающего был шанс отличиться, но его удар головой полетел мимо стойки. Полумоментом ответили гости: голкипер Террачано четко сыграл во время неплохого удара Диуфа.

Однако Кабрал все-таки добился своего. На 27-й минуте Артур удачно закрыл дальнюю штангу и после сброса партнера открыл счет во встрече. Взятие ворот праздновал сдержанно – проявил уважение к бывшей команде. Седьмой гол бразильца в основной сетке текущего розыгрыша Лиги конференций. Он является лучшим бомбардиром турнира.

Fiorentina have scored in each of their last 11 games in the Europa Conference League ????#UECL pic.twitter.com/t55Iiqq7O8 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 11, 2023

До перерыва и после нее "Фиорентина" давила. "Базель" включился только во втором тайме – очевидно, что тренер в перерыве повлиял на игроков. Трудно гостям давались интенсивные атаки "Фиорентины" – приходилось много фолить. Тренер тоже не выдерживал давления и много разговаривал с арбитрами.

На 71-й минуте гости буквально не из чего создали гол. Игру на себя взял Диуф: сам отобрал мяч, сам протащил из центра поля и точно пробил. Для 19-летнего игрока это третий гол в профессиональной карьере.

Победу гостям принес стандарт. Они из него пропустили сегодня, они благодаря подаче из штрафного положения и вырвали важный результат: Амдуни обыграл голкипера.

???????? Amdouni wins it right at the death for Basel! ????#UECL pic.twitter.com/UcmxRLHy79 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 11, 2023

Неожиданный результат. "Фиорентина" упустила победу и, можно сказать, что и сама себе принесла проблемы. "Базель" все устраивает – они сегодня сделали очень важный шаг в свой первый финал еврокубков в истории.

"Фиорентина" – "Базель" 1:2

Голы: Кабрал 25 – Диуф 71, Амдуни 90+2

Фиорентина: Террачано – Додо, Мартинес, Раньери, Бираги – Бонавентура (Барак 86), Амрабат (Кастровилли 73), Мандрагора – Иконе (Куаме 81), Кабрал (Йович 81), Гонсалес (Брекало 73)

Базель: Хиц – Ланг, Адамс, Пельмар – Ндое, Диуф, Джака, Бургер (Малес 86), Калифиори (Миллар 63) – Огюстен (Зечири 77), Амдуни

Предупреждения: Касим 59, Вогел 67 (тренер, за пределами поля), Бургер 72, Ндое 72