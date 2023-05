ЛК. Фиорентина – Базель 1:2. Волевая победа швейцарцев

Лига конференций, 1/2 финала

"Стадио Артемио Франки" (Флоренция)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

"Фиалки" после жеребьевки были однозначным фаворитом этой пары. Они сегодня и на поле выглядели гораздо лучше (до определенного периода времени), довольно быстро открыли счет и пытались атаковать дальше. Однако “Базель” дождался того момента, когда можно было перехватить инициативу.

Наиболее активным был нападающий хозяев Артур Кабрал. Он играл против своей бывшей команды, из которой и перешел в "Фиорентину" в январе 2022 года за 15,5 млн евро. Мотивация у него была ощутима.

Уже на пятой минуте у нападающего был шанс отличиться, но его удар головой полетел мимо стойки. Полумоментом ответили гости: голкипер Террачано четко сыграл во время неплохого удара Диуфа.

Однако Кабрал все-таки добился своего. На 27-й минуте Артур удачно закрыл дальнюю штангу и после сброса партнера открыл счет во встрече. Взятие ворот праздновал сдержанно – проявил уважение к бывшей команде. Седьмой гол бразильца в основной сетке текущего розыгрыша Лиги конференций. Он является лучшим бомбардиром турнира.

Fiorentina have scored in each of their last 11 games in the Europa Conference League ????#UECL pic.twitter.com/t55Iiqq7O8