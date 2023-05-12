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УЕФА назвал претендентов на лучший гол недели в Лиге Европы
На приз претендуют трое исполнителей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Европы. УЕФА назвал трех футболистов, которые претендуют на звание автора лучшего гола недели.
В список вошли:
- нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несери - гол в ворота "Ювентуса" (1:1);
- полузащитник "Ромы" Эдоардо Бове - забитый мяч в матче с "Байером" (1:0);
- защитник "Ювентуса" Федерико Гатти - точный удар в игре против "Севильи" (1:1).
Отдать свой голос за лучший гол можно на официальном сайте УЕФА.
⚽️ En-Nesyri, Bove, Gatti...— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 11, 2023
Who scored the best goal? ????@Heineken || #UELGOTW || #UEL
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