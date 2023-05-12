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УЕФА назвал претендентов на лучший гол недели в Лиге Европы

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На приз претендуют трое исполнителей

УЕФА назвал претендентов на лучший гол недели в Лиге Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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На этой неделе состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Европы. УЕФА назвал трех футболистов, которые претендуют на звание автора лучшего гола недели.

В список вошли:

  • нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несери - гол в ворота "Ювентуса" (1:1);
  • полузащитник "Ромы" Эдоардо Бове - забитый мяч в матче с "Байером" (1:0);
  • защитник "Ювентуса" Федерико Гатти - точный удар в игре против "Севильи" (1:1).

Отдать свой голос за лучший гол можно на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Ювентус (Турин) Севилья Рома (Рим) Юссеф Эн-Несери
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