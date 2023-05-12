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Самая громкая сенсация раунда. Фиорентина – Базель 1:2. Обзор матча, видео голов
Фиорентина - Базель ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 11.05.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Базель" имеет более высокий клубный рейтинг, чем "Фиорентина", но представитель Швейцарии не был фаворитом этого противостояния перед началом первого полуфинала. Однако после результата, полученного во Флоренции, швейцарцы не могут не котироваться высоко.
"Базель" в очередной раз в этом сезоне проявил характер, сделав весомый шаг на встречу финала. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка Лиги конференций.
Лига конференций, 1/2 финала
"Стадио Артемио Франки" (Флоренция)
Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)
"Фиорентина" – "Базель" 1:2
Голы: Кабрал 25 – Диуф 71, Амдуни 90+2
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