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ЛК. Вест Хэм с позиции команды с нижней части таблицы АПЛ заходит в финал еврокубка
АЗ не сумел отыграться после поражения в первом матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
АЗ хорошо начал первый матч отчетного противостояния. Был гол в "раздевалку" и психологическое преимущество над "Вест Хэмом". Однако потом представитель АПЛ успокоился и создал ситуацию, при которой на первый план вышло игровое мастерство. А оно выше у подопечных Мойеса – они выиграли первый матч 2:1.
АЗ фонтанировал активностью на стартовых минутах ответной игры. Мяч держался в ногах нидерландцев и часто – на чужой половине поля. Но ставка на быстрый гол не сработала, что позволило "Вест Хэму" выдвинуть свои аргументы. Эти аргументы были сильными, но не убийственными – Пакета попал в перекладину. Ошибся с удобной позиции и Боуэн. Гости могли если не закрывать вопрос о финалисте еще в первом тайме этого противостояния, то, по крайней мере, поставить АЗ в очень неловкое положение. А так шансы еще оставались. В общем счете нидерландцы отставали только на один гол.
Вторая 45-минутка началась так же, как и первая. АЗ атаковал, но не забил. Хотя был перспективный прострел с фланга, который легко можно было замкнуть на дальней штанге. Уже потом выходил на ворота и бил Павлидис, но офсайд. "Вест Хэм" сначала старался отвечать на атаки соперника (был хороший удар Боуэна), однако позже сбился на банальные трюки: задержка времени, игра от обороны.
АЗ до последнего не терял надежд, и наибольшее разочарование пережил во время нереализованного момента с участием Павлидиса. У "Вест Хэма" был шанс имени безудержного Боуэна. А еще – суперубийственная позиция у Керсвелла. Но проблемы в том, что не удалось забить, для англичан не было. И даже при таком контексте "молотобойцы" все же реализовали одну из последних контратак в игре усилиями Форнальса. Заслуженный успех.
С позиции команды, идущей в нижней части турнирной таблицы АПЛ, "Вест Хэм" вышел в финал еврокубка. До трофея остался один шаг.
ЛК. Полуфинал. Ответный матч
18.05.2023. Алкмаар. Стадион: АФАС
Арбитр в поле – Иван Кружляк
АЗ (Нидерланды) – "Вест Хэм" (Англия) 0:1
Гол: Форнальс 90+4
Первый матч – 1:2
АЗ: Раян – Сугавара, Бейкема, Хацидиакос, Керкез (М. Де Вит 85) – Райндрес, Мейнанс (Д. Де Вит 70), Класи – Ван Бредероде (Лагдо 78), Павлидис, Карлссон (Мердинк 85)
"Вест Хэм": Ареоля – Керер, Агерд, Зума, Керссвелл – Соучек, Райс, Пакета (Даунс 90+6) – Боуэн, Антонио (Ингз 84), Бенрахма (Форнальс 75)
Предупреждения: Соучек 60, Керер 64
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