  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Пятая команда УПЛ будет вне посева во втором квалификационном раунде Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятая команда УПЛ будет вне посева во втором квалификационном раунде Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Играть придется с более рейтинговым соперником

Пятая команда УПЛ будет вне посева во втором квалификационном раунде Лиги конференций

fco.com.ua

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Впервые за последние девятнадцать лет представитель Украины будет вне посева во втором раунде квалификации любого европейского турнира.

Пятая команда УПЛ, "Александрия"/"Кривбасс"/"Ворскла"/"Колос", не попадет в посев второго квалификационного раунда Лиги конференций. Это первый случай за последние девятнадцать лет, когда украинская команда при жеребьевке такого раннего этапа любого турнира УЕФА будет в когорте менее рейтинговых команд.

Читайте такжеВице-чемпион УПЛ будет в посеве Q2 ЛЧ и уже известны потенциальные соперники

Последний раз во втором квалификационном раунде любого из турниров УЕФА не попадал в посев "Ильичевец" в сезоне 2004/05. Примечательно, что он тогда стартовал в первом квалификационном раунде и был сеяным. Второй квалификационный раунд был для него вторым еврокубковым этапом.

В списке потенциальных соперников "Александрии"/"Кривбасса"/"Ворсклы"/"Колос" будет 45 команд/игровых пар, начиная с самых рейтинговых ("Брюгге" (Бельгия), "Гент" (Бельгия), "Виктория" Плзень (Чехия), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) и т.д.) и заканчивая менее статусными типа "Линфилда" (Северная Ирландия), "Дандолка" (Ирландия), "Алашкерта" (Армения). Подробнее обо всем списке потенциальных соперников "Александрии"/"Кривбасса"/"Ворсклы"/"Колоса" – после завершения всех национальных чемпионатов.

Читайте такжеШансы Шахтера на вторую корзину ЛЧ-2023/24 снизились. Известны условия

"Александрия"/"Кривбасс"/"Ворскла"/"Колос" может быть в посеве третьего квалификационного раунда Лиги конференций, ведь жеребьевка будет проходить до начала матчей Q2, и будет проводиться по рейтингу пары, а не команды. Для этого нужно получить в соперники в Q2 команду с рейтингом более 11.500 (ориентировочно). Посев и не посев может быть также в раунде плей-офф отбора (Q4), потому что жеребьевка будет проводиться до матчей 3-го квалификационного раунда.

По теме
yellow-arrow
Ультрас АЗ атаковали фанатов Вест Хэма и семьи футболистов молотобойцев после поражения в ЛК
yellow-arrow
Итальянский экспресс. Базель – Фиорентина 1:3 ОТ. Видео голов, обзор матча
yellow-arrow
Молотобойцы в финале. АЗ - Вест Хэм 0:1. Видео гола и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Таблица коэффициентов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде