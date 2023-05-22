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Пятая команда УПЛ будет вне посева во втором квалификационном раунде Лиги конференций
Играть придется с более рейтинговым соперником
fco.com.ua
Впервые за последние девятнадцать лет представитель Украины будет вне посева во втором раунде квалификации любого европейского турнира.
Пятая команда УПЛ, "Александрия"/"Кривбасс"/"Ворскла"/"Колос", не попадет в посев второго квалификационного раунда Лиги конференций. Это первый случай за последние девятнадцать лет, когда украинская команда при жеребьевке такого раннего этапа любого турнира УЕФА будет в когорте менее рейтинговых команд.
Последний раз во втором квалификационном раунде любого из турниров УЕФА не попадал в посев "Ильичевец" в сезоне 2004/05. Примечательно, что он тогда стартовал в первом квалификационном раунде и был сеяным. Второй квалификационный раунд был для него вторым еврокубковым этапом.
В списке потенциальных соперников "Александрии"/"Кривбасса"/"Ворсклы"/"Колос" будет 45 команд/игровых пар, начиная с самых рейтинговых ("Брюгге" (Бельгия), "Гент" (Бельгия), "Виктория" Плзень (Чехия), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) и т.д.) и заканчивая менее статусными типа "Линфилда" (Северная Ирландия), "Дандолка" (Ирландия), "Алашкерта" (Армения). Подробнее обо всем списке потенциальных соперников "Александрии"/"Кривбасса"/"Ворсклы"/"Колоса" – после завершения всех национальных чемпионатов.
"Александрия"/"Кривбасс"/"Ворскла"/"Колос" может быть в посеве третьего квалификационного раунда Лиги конференций, ведь жеребьевка будет проходить до начала матчей Q2, и будет проводиться по рейтингу пары, а не команды. Для этого нужно получить в соперники в Q2 команду с рейтингом более 11.500 (ориентировочно). Посев и не посев может быть также в раунде плей-офф отбора (Q4), потому что жеребьевка будет проводиться до матчей 3-го квалификационного раунда.
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