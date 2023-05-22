Пятая команда УПЛ будет вне посева во втором квалификационном раунде Лиги конференций

Впервые за последние девятнадцать лет представитель Украины будет вне посева во втором раунде квалификации любого европейского турнира.

Пятая команда УПЛ, "Александрия"/"Кривбасс"/"Ворскла"/"Колос", не попадет в посев второго квалификационного раунда Лиги конференций. Это первый случай за последние девятнадцать лет, когда украинская команда при жеребьевке такого раннего этапа любого турнира УЕФА будет в когорте менее рейтинговых команд.

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Последний раз во втором квалификационном раунде любого из турниров УЕФА не попадал в посев "Ильичевец" в сезоне 2004/05. Примечательно, что он тогда стартовал в первом квалификационном раунде и был сеяным. Второй квалификационный раунд был для него вторым еврокубковым этапом.

В списке потенциальных соперников "Александрии"/"Кривбасса"/"Ворсклы"/"Колос" будет 45 команд/игровых пар, начиная с самых рейтинговых ("Брюгге" (Бельгия), "Гент" (Бельгия), "Виктория" Плзень (Чехия), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) и т.д.) и заканчивая менее статусными типа "Линфилда" (Северная Ирландия), "Дандолка" (Ирландия), "Алашкерта" (Армения). Подробнее обо всем списке потенциальных соперников "Александрии"/"Кривбасса"/"Ворсклы"/"Колоса" – после завершения всех национальных чемпионатов.

"Александрия"/"Кривбасс"/"Ворскла"/"Колос" может быть в посеве третьего квалификационного раунда Лиги конференций, ведь жеребьевка будет проходить до начала матчей Q2, и будет проводиться по рейтингу пары, а не команды. Для этого нужно получить в соперники в Q2 команду с рейтингом более 11.500 (ориентировочно). Посев и не посев может быть также в раунде плей-офф отбора (Q4), потому что жеребьевка будет проводиться до матчей 3-го квалификационного раунда.