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Динамо впервые сыграет в Лиге конференций. На пути в группу – два соперника из когорты не сеяных

Лига конференций
(1 голосов)

Динамо будет в посеве

Динамо впервые сыграет в Лиге конференций. На пути в группу – два соперника из когорты не сеяных

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

По итогам нескольких матчей 29-го тура УПЛ окончательно стало известно, что киевское "Динамо" не поднимется выше четвертой строчки. Это значит, что в следующем сезоне столичная команда впервые сыграет в Лиге конференций.

Старт будет взят в третьем квалификационном раунде. Чтобы оказаться в группе, "Динамо" предстоит пройти двух соперников (третий квалификационный раунд и раунд плей-офф). В обоих раундах придется играть против не сеяных, то есть менее рейтинговых соперников. Ведь само "Динамо" будет в посеве.

Список потенциальных соперников еще формируется. Известны пятнадцать команд из 27-ти, с которыми может сыграть "Динамо" в третьем квалификационном раунде:

"Марибор" (Словения), КуПС (Финляндия), "Шкендия" (Северная Македония), "Хайдук" (Хорватия), "Нефтчи" (Азербайджан), "Линфилд" (Северная Ирландия), "Вадуц" (Лихтенштейн), ДАК (Словакия), "Дандолк" (Ирландия), "Осиек" (Хорватия), "Алашкерт" (Армения), "Сутьеска" (Черногория), "Шкупи" (Северная Македония), "Арис" (Греция), "Бранн" (Норвегия).

В раунде плей-офф квалификации (четвертый раунд) будет семнадцать потенциальных соперников. Среди них известны "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль), "Юргорден" (Швеция), АПОЭЛ (Кипр), FCSB (Румыния), "Легия" (Варшава, Польша), "Русенборг" (Норвегия), "Спартак" (Трнава, Словакия), "Ароука" (Португалия), "Гимарайнш" (Португалия).

Окончательный список еще формируется, следите за обновлениями.

В случае выхода в групповой этап Лиги конференций "Динамо" будет в первой или второй корзине. Шансы попасть в первый – весомые.

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Комментарии (3)
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Zabart (Киев)
28.05.2023 в 20:59
Вроде должны всех выноситьНо уверенности уже давно нет
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avatar
scorpius (Ck)
28.05.2023 в 20:41
Новий турнір - нові виклики. До перемоги!
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0
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белок (Харків)
28.05.2023 в 20:23
хотілося б думати, що Динамо пройде в групу, але боюсь не так все легко буде
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