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Динамо впервые сыграет в Лиге конференций. На пути в группу – два соперника из когорты не сеяных
Динамо будет в посеве
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
По итогам нескольких матчей 29-го тура УПЛ окончательно стало известно, что киевское "Динамо" не поднимется выше четвертой строчки. Это значит, что в следующем сезоне столичная команда впервые сыграет в Лиге конференций.
Старт будет взят в третьем квалификационном раунде. Чтобы оказаться в группе, "Динамо" предстоит пройти двух соперников (третий квалификационный раунд и раунд плей-офф). В обоих раундах придется играть против не сеяных, то есть менее рейтинговых соперников. Ведь само "Динамо" будет в посеве.
Список потенциальных соперников еще формируется. Известны пятнадцать команд из 27-ти, с которыми может сыграть "Динамо" в третьем квалификационном раунде:
В раунде плей-офф квалификации (четвертый раунд) будет семнадцать потенциальных соперников. Среди них известны "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль), "Юргорден" (Швеция), АПОЭЛ (Кипр), FCSB (Румыния), "Легия" (Варшава, Польша), "Русенборг" (Норвегия), "Спартак" (Трнава, Словакия), "Ароука" (Португалия), "Гимарайнш" (Португалия).
Окончательный список еще формируется, следите за обновлениями.
В случае выхода в групповой этап Лиги конференций "Динамо" будет в первой или второй корзине. Шансы попасть в первый – весомые.
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