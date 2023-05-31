Фиорентина - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Лиги конференций

Пусть это лишь третий по статусу еврокубок, но "Фиорентина" и "Вест Хэм" вообще не привередливы к трофеям в последнее время. Крайний международный кубок флорентийцы завоевывали еще в 1961-м, а лондонцы - на несколько лет позже, в 1965-м. Что интересно, оба клуба тогда брали Кубок обладателей кубков – уже не существующий турнир, аналогом которого можно как раз назвать Лигу конференций. "Молотобойцы" не пробились на следующий сезон в еврокубки через чемпионат, шансы "фиалок" лишь теоретические. А победа в Лиге конференций подарит путевку в групповой этап Лиги Европы 2023/24.

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Матч между "Фиорентиной" и "Вест Хэмом" состоится в Праге. Стартовый свисток должен прозвучать 7 июня в 22:00.

Фиорентина Вест Хэм онлайн видео трансляция

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Фиорентина Вест Хэм где смотреть

В Украине официальным транслятором европейских кубов являются две ОТТ-платформы: MEGOGO и Воля TV. Смотрите трансляцию финала Лиги конференций на них по подписке. Бесплатно или же на классическом телевидении эту игру показывать не будут.

Также следить за ходом событий можно в Матч-центре UA-Футбол , где будет детальная текстовая трансляция встречи.

Фиорентина Вест Хэм прогноз

Букмекеры не видят очевидного фаворита в паре. Коэффициенты на "Фиорентину" и "Вест Хэм" почти одинаковы. Также аналитики считают, что матч не получится результативным, ведь на тотал меньше 2.5 на данный момент ставки принимаются с коэффициентом в районе 1.7.

Фиорентина Вест Хэм коэффициенты

Коэффициенты могут изменяться с течением времени.

Лига конференций УЕФА

Лига конференций УЕФА – это третий по статусу еврокубковый турнир. Сюда попадают команды через национальные чемпионаты или вылетая по ходу сезона из Лиги Европы. Это второй розыгрыш турнира: первым триумфатором Лиги конференций стала "Рома". Победитель ЛК помимо трофея также получит путевку в групповой этап Лиги Европы.