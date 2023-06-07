Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фанаты Вест Хэма прервали финал Лиги конференций, закидав поле стаканами. Болельщики разбили голову капитану Фиорентины
Защитник продолжил игру
Фото: Getty Images
Фанаты "Вест Хэма" в финале Лиги конференций забросали капитана "Фиорентины" Кристиано Бираги пластиковыми стаканами. Один попал ему в голову и рассек кожу.
У футболиста пошла кровь, он саркастически похлопал фанатам "Вест Хэма" и продолжил игру после перевязки. Эпизод случился, когда он шел подавать угловой своей команды.
Напомним, что Лига конференций разыгрывается второй раз в истории. Победитель сыграет в Суперкубке УЕФА против "Севильи" (победитель Лиги Европы) за выход на победиля Лиги чемпионов в финале.
Популярное сейчас
- Месси выбрал Интер Майами. Он не захотел ждать, чтобы подписать контракт с Барселоной
- Ребров сообщил, кто войдет в его тренерский штаб и продолжительность своего контракта
- Сергей Ребров возглавил сборную Украины - ОФИЦИАЛЬНО
- Фиорентина – Вест Хэм Юнайтед. Прогноз финала Лиги конференций на 07.06.2023
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО