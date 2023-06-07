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Фанаты Вест Хэма прервали финал Лиги конференций, закидав поле стаканами. Болельщики разбили голову капитану Фиорентины

Лига конференций
(1 голосов)

Защитник продолжил игру

Фанаты Вест Хэма прервали финал Лиги конференций, закидав поле стаканами. Болельщики разбили голову капитану Фиорентины

Фото: Getty Images

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Фанаты "Вест Хэма" в финале Лиги конференций забросали капитана "Фиорентины" Кристиано Бираги пластиковыми стаканами. Один попал ему в голову и рассек кожу.

Фанаты Вест Хэма прервали финал Лиги конференций, закидав поле стаканами. Болельщики разбили голову капитану Фиорентины - изображение 1

У футболиста пошла кровь, он саркастически похлопал фанатам "Вест Хэма" и продолжил игру после перевязки. Эпизод случился, когда он шел подавать угловой своей команды.

Напомним, что Лига конференций разыгрывается второй раз в истории. Победитель сыграет в Суперкубке УЕФА против "Севильи" (победитель Лиги Европы) за выход на победиля Лиги чемпионов в финале.

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В статье: Кристиано Бираги Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лига конференций
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