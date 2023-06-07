Фанаты Вест Хэма прервали финал Лиги конференций, закидав поле стаканами. Болельщики разбили голову капитану Фиорентины

Фанаты "Вест Хэма" в финале Лиги конференций забросали капитана "Фиорентины" Кристиано Бираги пластиковыми стаканами. Один попал ему в голову и рассек кожу.

У футболиста пошла кровь, он саркастически похлопал фанатам "Вест Хэма" и продолжил игру после перевязки. Эпизод случился, когда он шел подавать угловой своей команды.

Напомним, что Лига конференций разыгрывается второй раз в истории. Победитель сыграет в Суперкубке УЕФА против "Севильи" (победитель Лиги Европы) за выход на победиля Лиги чемпионов в финале.