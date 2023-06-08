Лига конференций УЕФА, финал

Прага, Эден Арена

Фиорентина – Вест Хэм Юнайтед 1:2

Голы: Бонавентура 67 – Бенрахма 62 (п), Боуэн 90

Один из прекраснейших городов эпохи Возрождения в наше время славится яркой футбольной командой Винченцо Итальяно. Самый радикальный Апеннин за несколько лет слепил из "Фиорентины" не только один из красивейших середняков топ-5 лиг со своим неповторимым стилем, но и достаточно сильную команду, которая сумела выйти в два финала в этом сезоне. Но как и всё прекрасное в нашем мире, "фиалки" не выдержали встречи с жестокой и утилитарной реальностью, воплощением которого стал сегодняшний "Вест Хэм".

Лига конференций была создана для таких клубов, как "Фиорентина". Симпатичного середняка топ-чемпионата, который не в состоянии потянуть конкуренцию с огромными корпорациями или целыми государствами, спонсирующих наибольшие футбольные величины нашего времени. Вместо этого их выигрывает безликий клуб АПЛ, который после летней закупки на 150 миллионов создаёт свои моменты с аутов Цоуфала.

По иронии судьбы ЛК стало площадкой для реализации амбиций безнадёжно устаревших тренеров с зажиточными по меркам такого турнира составами. Такой была "Рома" Жозе Моуриньо в прошлом сезоне, и таким был "Вест Хэм" его идейного собрата Дэвида Мойеса.

Уже в дебюте "Вест Хэм" дал понять, каким будет сегодняшний финал. Три грубейших фола прилетело в спины и головы игроков "фиалок" уже на первых минутах. "Молотки" устроили нешуточную рубку, напрочь забыв о футболе. Подопечные Мойеса отсиделись в плотном блоке у своих ворот, запомнившись до перерыва лишь нелепой симуляцией Бенрахма и животным поведением своих болельщиков, разбивших голову капитану "фиалок" Бираги.

"Фиорентина" хотела играть в футбол, но надо отдать должное их сопернику, до перерыва им этого не удавалось. Единственный момент был уже в компенсированное время, когда амбалы "молотков" пропустили кросс на Куаме, но Ареоля отбил удар форварда в штангу.

В начале второго тайма "Вест Хэм" с коронного аута Цоуфала на ровном месте заработал пенальти. Бираги коснулся мяча рукой после приёма мяча Боуэном, и на своей шкуре ощутил весь абсурд игры под названием футбол. Головы разбивать можно, а случайное касание рукой строго карается 11-метровым приговором.

Бенрахма уверенно реализовал пенальти, но лидерство англичан продлилось недолго. Бонавентура через 5 минут сравнял счёт после редкой вертикальной атаки "фиалок". Амрабат запустил диагональ в штрафную, мелкий Гонсалес неожиданно выиграл второй этаж, после чего Джакомо шикарно распорядился мячом, направив его в дальний угол. Вскоре Гонсалес прорвался своим правым краем, Кабрал здорово подыграл на Мондагору, но хавбек запорол лучшую комбинацию вечера ударом мимо ворот.

Во втором тайме "Вест Хэм" совсем бросил играть в футбол. В их ногах мяч держался не больше двух-трёх передач, сразу возвращаясь к итальянской команде, относившего к мячу с куда большим пиететом. Но оборона "Вест Хэма" выдерживала удары, и матч близился к закономерным экстра-таймам.

Но всё изменил гений Лукаса Пакеты. Бразильская десятка, непонятно что забывшая в застойном "Вест Хэме", в единственном подходящем для себя эпизоде за 90 минут во всей красоте проявил свой талант, разрезав оборону итальянцев передачей на Боуэна. Тот убежал от Игоря, и решил исход финала в пользу своей команды. 1:2. Ещё один трагичный вечер для "Фиорентины".

"Фиорентина": Терраччано – Додо, Миленкович, Раньери (Игор, 84), ﻿Бираги – Мандрагора (Барак, 90+3), ﻿Амрабат – Гонсалес, Бонавентура, Куаме (Сапонара, 62) – Йович (Кабрал, 46)

"Вест Хэм": ﻿Ареоля – Цоуфал, Зума (Керер, 61), Агерд, Эмерсон – ﻿Соучек﻿, Райс, Пакета – Боуэн, ﻿Антонио (Огбонна, 90+4), Бенрахма (Форнальс, 76)

Предупреждения: Мандрагора 66, Данкан 68, Миленкович 75, Амрабат 85 – Бенрахма 31, Агерд 53, Боуэн 90+7