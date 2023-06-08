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Мойес - после победы в ЛК: Этот турнир сложился для Вест Хэма как нельзя лучше
"Молотобойцы" обыграли "Фиорентину" в финальном матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес поделился эмоциями от победы над "Фиорентиной" (2:1) в финале Лиги конференций.
"В этом сезоне мы не проиграли ни одного матча в Европе. Это невероятно! Рады, что в следующем сезоне вновь сыграем в Лиге Европы. Не каждый день побеждаешь на последней минуте и празднуешь трофей с семьей. Этот турнир сложился для нас как нельзя лучше. Ребята великолепно себя проявили.
Прошлый сезон принес разочарование. Мы превратили это разочарование в суперсезон. Было непросто играть одновременно в Премьер-лиге и еврокубках, но мы справились. Этот турнир сложился для нас как нельзя лучше", - приводит слова Мойеса официальный сайт УЕФА.
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