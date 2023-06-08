  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Мойес - после победы в ЛК: Этот турнир сложился для Вест Хэма как нельзя лучше
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мойес - после победы в ЛК: Этот турнир сложился для Вест Хэма как нельзя лучше

Лига конференций
(1 голосов)

"Молотобойцы" обыграли "Фиорентину" в финальном матче

Мойес - после победы в ЛК: Этот турнир сложился для Вест Хэма как нельзя лучше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес поделился эмоциями от победы над "Фиорентиной" (2:1) в финале Лиги конференций.

"В этом сезоне мы не проиграли ни одного матча в Европе. Это невероятно! Рады, что в следующем сезоне вновь сыграем в Лиге Европы. Не каждый день побеждаешь на последней минуте и празднуешь трофей с семьей. Этот турнир сложился для нас как нельзя лучше. Ребята великолепно себя проявили.

Читайте такжеЛК. Фиорентина – Вест Хэм 1:2. Не все динозавры вымерли

Прошлый сезон принес разочарование. Мы превратили это разочарование в суперсезон. Было непросто играть одновременно в Премьер-лиге и еврокубках, но мы справились. Этот турнир сложился для нас как нельзя лучше", - приводит слова Мойеса официальный сайт УЕФА.

Читайте такжеТренер Фиорентины: Не думал, что все так закончится
По теме
yellow-arrow
Эмерсон – первый игрок, выигравший все пять трофеев УЕФА
yellow-arrow
Принес Вест Хэму трофей. Определён лучший игрок финала Лиги конференций
yellow-arrow
Тренер Фиорентины: Не думал, что все так закончится
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэвид Мойес Фиорентина (Флоренция) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде