Мойес - после победы в ЛК: Этот турнир сложился для Вест Хэма как нельзя лучше

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес поделился эмоциями от победы над "Фиорентиной" (2:1) в финале Лиги конференций.

"В этом сезоне мы не проиграли ни одного матча в Европе. Это невероятно! Рады, что в следующем сезоне вновь сыграем в Лиге Европы. Не каждый день побеждаешь на последней минуте и празднуешь трофей с семьей. Этот турнир сложился для нас как нельзя лучше. Ребята великолепно себя проявили.

Прошлый сезон принес разочарование. Мы превратили это разочарование в суперсезон. Было непросто играть одновременно в Премьер-лиге и еврокубках, но мы справились. Этот турнир сложился для нас как нельзя лучше", - приводит слова Мойеса официальный сайт УЕФА.