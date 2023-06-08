  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Принес Вест Хэму трофей. Определён лучший игрок финала Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Принес Вест Хэму трофей. Определён лучший игрок финала Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Форвард забил решающий гол

Принес Вест Хэму трофей. Определён лучший игрок финала Лиги конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 7 июня, в Праге состоялся финал Лиги конференций, в котором "Вест Хэм" одержал победу над "Фиорентиной" (2:1).

Лучшим игроком поединка был признан нападающий английской команды Джаррод Боуэн, сообщает пресс-служба УЕФА. Именно 26-летний Боуэн стал автором победного гола на 90-й минуте встречи.

"Я мечтал о забитом мяче, но не надеялся забить победный гол на последней минуте. Казалось, вот-вот заплачу от счастья. Я очень счастлив. Не могу найти слова. У нас был не лучший сезон. У меня, в том числе.

Такие забеги завершаются голом в одном случае из десяти. Но у меня было много времени, я был уверен в себе, а когда увидел, как мяч влетает в ворота, даже не знал, как реагировать. Это был самый важный матч в моей карьере", - поделился Боуэн.

Читайте такжеЛК. Фиорентина – Вест Хэм 1:2. Не все динозавры вымерли
По теме
yellow-arrow
Эмерсон – первый игрок, выигравший все пять трофеев УЕФА
yellow-arrow
Мойес - после победы в ЛК: Этот турнир сложился для Вест Хэма как нельзя лучше
yellow-arrow
Тренер Фиорентины: Не думал, что все так закончится
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фиорентина (Флоренция) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Джаррод Боуэн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде