Принес Вест Хэму трофей. Определён лучший игрок финала Лиги конференций

В среду, 7 июня, в Праге состоялся финал Лиги конференций, в котором "Вест Хэм" одержал победу над "Фиорентиной" (2:1).

Лучшим игроком поединка был признан нападающий английской команды Джаррод Боуэн, сообщает пресс-служба УЕФА. Именно 26-летний Боуэн стал автором победного гола на 90-й минуте встречи.

"Я мечтал о забитом мяче, но не надеялся забить победный гол на последней минуте. Казалось, вот-вот заплачу от счастья. Я очень счастлив. Не могу найти слова. У нас был не лучший сезон. У меня, в том числе.

Такие забеги завершаются голом в одном случае из десяти. Но у меня было много времени, я был уверен в себе, а когда увидел, как мяч влетает в ворота, даже не знал, как реагировать. Это был самый важный матч в моей карьере", - поделился Боуэн.