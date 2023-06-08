Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Принес Вест Хэму трофей. Определён лучший игрок финала Лиги конференций
Форвард забил решающий гол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 7 июня, в Праге состоялся финал Лиги конференций, в котором "Вест Хэм" одержал победу над "Фиорентиной" (2:1).
Лучшим игроком поединка был признан нападающий английской команды Джаррод Боуэн, сообщает пресс-служба УЕФА. Именно 26-летний Боуэн стал автором победного гола на 90-й минуте встречи.
"Я мечтал о забитом мяче, но не надеялся забить победный гол на последней минуте. Казалось, вот-вот заплачу от счастья. Я очень счастлив. Не могу найти слова. У нас был не лучший сезон. У меня, в том числе.
Такие забеги завершаются голом в одном случае из десяти. Но у меня было много времени, я был уверен в себе, а когда увидел, как мяч влетает в ворота, даже не знал, как реагировать. Это был самый важный матч в моей карьере", - поделился Боуэн.
Популярное сейчас
- Барселона прокомментировала переход Месси в Интер Майами
- Фанаты Вест Хэма прервали финал Лиги конференций, закидав поле стаканами. Болельщики разбили голову капитану Фиорентины
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
- Финалы Лиги чемпионов и молодежного ЧМ, битвы за место в УПЛ. Расписание футбола на 5-11 июня
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО