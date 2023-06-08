Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Вест Хэма повторил уникальное достижение - он выиграл 5 разных турниров УЕФА
Итальянец вошел в историю
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Вест Хэма" Эмерсон Палмиери сумел выиграть пять разных турниров под эгидой УЕФА. Накануне его команда переиграла "Фиорентину" (2:1) в финале Лиги конференций.
В 2019 году Эмерсон выиграл с "Челси" Лигу Европы, а спустя два года - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также в его активе есть победа на Евро-2020 в составе сборной Италии. Однако ему не удавалось завоевывать Лигу Наций.
К слову, в 70-80 годы играл такой футболист Арнольд Мюрен, выигравший все три крупных клубных турнира, организованных УЕФА. Кубок европейских чемпионов - ныне Лига чемпионов, Кубок обладателей кубков - упразднен в 1999 году, Кубок УЕФА - ныне Лига Европы. Кроме того он успел еще взять Суперкубок УЕФА и завоевать золотые медали Евро-1988 в составе сборной Нидерландов.
Читайте такжеПринес Вест Хэму трофей. Определён лучший игрок финала Лиги конференций
Emerson Palmieri. ????????????????????????. ????— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 7, 2023
???? Europa League
???? Champions League
???? Super Cup
???? EURO 2020
???? Europa Conference League#UECLfinal pic.twitter.com/i3XxBLc5PC
Популярное сейчас
- Чигринский может вернуться в УПЛ
- Сконцентрировались на вражеских танках и артиллерии. Генштаб – о потерях россиян за 7 июня
- Новый клуб Месси, Ребров во главе СБУ и топ-новобранец Реала. Главные новости за 7 июня
- Финал Лиги конференций. Фиорентина – Вест Хэм 1:2. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО