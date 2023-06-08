  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Игрок Вест Хэма повторил уникальное достижение - он выиграл 5 разных турниров УЕФА
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Вест Хэма повторил уникальное достижение - он выиграл 5 разных турниров УЕФА

Лига конференций
(1 голосов)

Итальянец вошел в историю

Игрок Вест Хэма повторил уникальное достижение - он выиграл 5 разных турниров УЕФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Вест Хэма" Эмерсон Палмиери сумел выиграть пять разных турниров под эгидой УЕФА. Накануне его команда переиграла "Фиорентину" (2:1) в финале Лиги конференций.

В 2019 году Эмерсон выиграл с "Челси" Лигу Европы, а спустя два года - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также в его активе есть победа на Евро-2020 в составе сборной Италии. Однако ему не удавалось завоевывать Лигу Наций.

К слову, в 70-80 годы играл такой футболист Арнольд Мюрен, выигравший все три крупных клубных турнира, организованных УЕФА. Кубок европейских чемпионов - ныне Лига чемпионов, Кубок обладателей кубков - упразднен в 1999 году, Кубок УЕФА - ныне Лига Европы. Кроме того он успел еще взять Суперкубок УЕФА и завоевать золотые медали Евро-1988 в составе сборной Нидерландов.

Читайте такжеПринес Вест Хэму трофей. Определён лучший игрок финала Лиги конференций

По теме
yellow-arrow
Принес Вест Хэму трофей. Определён лучший игрок финала Лиги конференций
yellow-arrow
Мойес - после победы в ЛК: Этот турнир сложился для Вест Хэма как нельзя лучше
yellow-arrow
Тренер Фиорентины: Не думал, что все так закончится
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эмерсон Палмиери Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде