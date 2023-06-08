Игрок Вест Хэма повторил уникальное достижение - он выиграл 5 разных турниров УЕФА

Защитник "Вест Хэма" Эмерсон Палмиери сумел выиграть пять разных турниров под эгидой УЕФА. Накануне его команда переиграла "Фиорентину" (2:1) в финале Лиги конференций.

В 2019 году Эмерсон выиграл с "Челси" Лигу Европы, а спустя два года - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также в его активе есть победа на Евро-2020 в составе сборной Италии. Однако ему не удавалось завоевывать Лигу Наций.

К слову, в 70-80 годы играл такой футболист Арнольд Мюрен, выигравший все три крупных клубных турнира, организованных УЕФА. Кубок европейских чемпионов - ныне Лига чемпионов, Кубок обладателей кубков - упразднен в 1999 году, Кубок УЕФА - ныне Лига Европы. Кроме того он успел еще взять Суперкубок УЕФА и завоевать золотые медали Евро-1988 в составе сборной Нидерландов.

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