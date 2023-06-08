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Эмерсон – первый игрок, выигравший все пять трофеев УЕФА

Лига конференций
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Итальянец вошел в историю

Эмерсон – первый игрок, выигравший все пять трофеев УЕФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Вест Хэма" Эмерсон Палмиери сумел выиграть все пять турниров под эгидой УЕФА. Он стал первым, которому покорилось данное достижение.

Накануне его команда переиграла "Фиорентину" (2:1) в финале Лиги конференций. В 2019 году Эмерсон выиграл с "Челси" Лигу Европы, а спустя два года - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также в его активе есть победа на Евро-2020 в составе сборной Италии.

Отметим, что Палмиери перебрался в "Вест Хэм" из "Челси" летом 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел 34 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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В статье: Эмерсон Палмиери Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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