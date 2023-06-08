Эмерсон – первый игрок, выигравший все пять трофеев УЕФА

Защитник "Вест Хэма" Эмерсон Палмиери сумел выиграть все пять турниров под эгидой УЕФА. Он стал первым, которому покорилось данное достижение.

Накануне его команда переиграла "Фиорентину" (2:1) в финале Лиги конференций. В 2019 году Эмерсон выиграл с "Челси" Лигу Европы, а спустя два года - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Также в его активе есть победа на Евро-2020 в составе сборной Италии.

Отметим, что Палмиери перебрался в "Вест Хэм" из "Челси" летом 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел 34 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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