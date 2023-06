Стал известен лучший игрок Лиги конференций сезона 2022/23

Капитан и лидер "Вест Хэма" Деклан Райс признан лучшим игроком Лиги конференций сезона-2022/23., информирует официальный сайт УЕФА.

Вместе с молотобойцами он стал победителем еврокубкового турнира. В финальном матче команда под руководством Дэвида Мойеса обыграла "Фиорентину" (2:1).

24-летний англичанин принял участие в 11 поединках Лиги конференций. В его активе 1 гол и 1 результативная передача. Точность его передач составила 92,6%.

Райс стал первым с 1965 года капитаном "Вест Хэма", поднявшим над головой еврокубковый трофей. До него это делал легендарный Бобби Мур, выигравший с командой Кубок обладателей кубков.

⚒️ @WestHam captain Declan Rice is the 2022/23 UEFA Europa Conference League Player of the Season!



Congratulations ????#UECL #UECLfinal