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Стал известен лучший игрок Лиги конференций сезона 2022/23

Лига конференций
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Награда досталась капитану "Вест Хэма"

Стал известен лучший игрок Лиги конференций сезона 2022/23

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан и лидер "Вест Хэма" Деклан Райс признан лучшим игроком Лиги конференций сезона-2022/23., информирует официальный сайт УЕФА.

Вместе с молотобойцами он стал победителем еврокубкового турнира. В финальном матче команда под руководством Дэвида Мойеса обыграла "Фиорентину" (2:1).

24-летний англичанин принял участие в 11 поединках Лиги конференций. В его активе 1 гол и 1 результативная передача. Точность его передач составила 92,6%.

Райс стал первым с 1965 года капитаном "Вест Хэма", поднявшим над головой еврокубковый трофей. До него это делал легендарный Бобби Мур, выигравший с командой Кубок обладателей кубков.

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
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Источник:
uefa

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