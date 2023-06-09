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Стал известен лучший игрок Лиги конференций сезона 2022/23
Награда досталась капитану "Вест Хэма"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан и лидер "Вест Хэма" Деклан Райс признан лучшим игроком Лиги конференций сезона-2022/23., информирует официальный сайт УЕФА.
Вместе с молотобойцами он стал победителем еврокубкового турнира. В финальном матче команда под руководством Дэвида Мойеса обыграла "Фиорентину" (2:1).
24-летний англичанин принял участие в 11 поединках Лиги конференций. В его активе 1 гол и 1 результативная передача. Точность его передач составила 92,6%.
Райс стал первым с 1965 года капитаном "Вест Хэма", поднявшим над головой еврокубковый трофей. До него это делал легендарный Бобби Мур, выигравший с командой Кубок обладателей кубков.
⚒️ @WestHam captain Declan Rice is the 2022/23 UEFA Europa Conference League Player of the Season!— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 8, 2023
Congratulations ????#UECL #UECLfinal
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