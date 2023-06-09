Ворскла и Лига конференций. Надолго ли история?

А это разве серьезный подход?.. Понятно, что ситуация авральная, но очень недальновидно было в двухматчевом противостоянии на вылет обе игры проводить на территории соперника. Да, это были разные стадионы, но одна страна. Швеция. И да – это давало преимущество АИКу. В конце концов, он и прошел дальше, хотя именно "Ворскла" в той паре второго квалификационного раунда Лиги конференций 2022/23 была "сеяной" (то есть вышерейтинговой).

Тогда удручал провальный выбор локации (т.е. работа клуба), но не сама игра (т.е. работа команды). И не перспективы "Ворсклы". В Полтаву пришел именитый, статусный тренер, а информация об уровне зарплаты лидеров "Ворсклы в 15-20 тысяч евро наводила на мысли, что Скрипник будет строить команду уровня топ-3 в Украине. Вылет от АИКа с игровой точки зрения не настораживал. Очень достойный первый матч, упорная борьба во втором (3:2 и 0:2 в дополнительное время).И это на самом старте каденции Скрипника. Тренера, команды которого всегда тяжело входят в сезон. Тренера, которому нужно время для привития своих идей. Казалось, что в ходе сезона "Ворскла" разбежится.

Но действительно высокий темп полтавчане держали только на финишной прямой сезона, когда были пять подряд побед над соперниками из разных полюсов таблицы – от последнего немощного "Львова" до первого и к тому времени уже недостижимого "Шахтера". Трепетная история попадания в еврокубки, наложенная, впрочем, на трагическую историю конкурента. Ведь о прорыве "Ворсклы" нельзя говорить отдельно от провала "Александрии". Все зависело не от Полтавы. Выиграй Ротань матч против "Вереса", в котором вел 2:0 – финишный рывок "Ворсклы" привел бы ее максимум к шестой строчке. И тогда сезон имел бы иную тональность.

Он и так не одноцветен. Как оценивать "Ворсклу"? На что надеяться в контексте выступлений в Лиге конференций (которые уже не за горами)? Ведь еще месяц назад команда в одни ворота безыдейно проигрывала "Минаю", хотя после этого побеждала "Днепр-1" и "Шахтер". Скрипник в прессе много говорил о молодежи, но так и не развеял слухи о коммуникационных проблемах с опытными футболистами. Куда исчез Олейник? Что за намеки от Яворского? Кане хочет играть в этой команде, или его переподписали только для того, чтобы выгодно продать? Когда вопросов больше, чем ответов, всегда превалирует пессимизм.

С другой стороны, эмоции, которые были после победы над "Шахтером" и выхода на пятое место, нельзя подделать. Фальшь, безразличие – это когда Максимов держался отстраненно от коллектива перед и в ходе противостояний с КуПСом. А здесь была искренняя радость от достигнутой цели. Коллектив, для которого еврокубки стали бы пятым колесом на потрепанной тележке, так бы себя не вел.

Что изменится по сравнению с прошлогодним выступлением в еврокубках? В первую очередь – это статус "Ворсклы". Теперь команда будет вне посева во время жеребьевки второго квалификационного раунда. Если полагаете, что это мелочи – вот вам факты. В прошлом году самой рейтинговой командой, которая могла достаться полтавчанам на раннем этапе отбора, был норвежский "Викинг". В этом году это "Брюгге". Разницу уловили? А еще "Базель", "Гент", "Фенербахче", "Виктория" Плзень, "Бешишташ", ПАОК и т.д. Однако с такой же вероятностью могут быть "Сараево", "Шкупи", "Пьюник", "Хиберниан" или "Дюделанж". Вот и проверим, является ли Скрипник счастливчиком.

Во-вторых, это наличие в составе Тауляна Сефери. Год назад в составе были Венсан Тиль, Марлисон, Зайков, но это не те легионеры, которые способны делать разницу. А Сефери способен. А если еще сохранят Кане? Кравец с Юрченко – это также усиление по сравнению с "Ворсклой" образца лета 2022-го.

В-третьих, это сам Скрипник. Начать свою каденцию матчами в Лиге конференций и проводить эти матчи после полноценного года пребывания в команде – совсем разные вещи. В "Зари" тренеру хватало даже меньшего периода времени для переформатирования. К примеру, в первом круге группового раунда Лиги Европы 2020/21 он проиграл все матчи, а во втором победил АЭК и "Лестер", дал бой "Браге". Хотя соглашусь, что суть совсем иная. В группе, как и в чемпионате, есть возможность исправлять ошибки, а в квалификации еврокубков – нет. Здесь или пан, или пропал. Но именно поэтому в еврокубках и стремятся играть сильные.

"Ворскла" – не безнадежная команда. Нестабильная – это да. Но эта нестабильность может обернуться как итоговым провалом (вылетом от албанцев), так и неожиданным прорывом (если победили "Днепр-1" и "Шахтер", то не могут ли победить условный "Брюгге"?). Но кроме команды есть еще клуб, которому нужно работать над тем, чтобы найти постоянное место дислокации для еврокубковых матчей. Не с расчетом, что кампания будет завершена после первого же противостояния.

А там уж как сложится…