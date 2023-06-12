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Определились все возможные соперники Динамо по пути в группу Лиги конференций

Лига конференций
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Предстоит пройти две команды

Определились все возможные соперники Динамо по пути в группу Лиги конференций

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Динамо в сезоне 2023/24 сыграет в третьем по значимости европейском турнире – Лиге конференций. Киевляне начнут свой путь с третьего квалификационного раунда. По пути в группу нужно будет пройти двух соперников без права на ошибку.

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Благодаря высокому личному рейтингу "Динамо" будет в посеве во время жеребьевки обоих актуальных для команды квалификационных раундов. Это значит, что киевляне сыграют с соперниками, которые будут иметь более низкий личный рейтинг.

Уже известны ориентировочные списки потенциальных соперников.

Третий квалификационный раунд Лиги конференций:

  • Спартак (Трнава)*, ДАК** (оба – Словакия);
  • АЭК (Ларнака)*, Омония* (оба – Кипр);
  • Пьюник**, Алашкерт** (оба – Армения);
  • Шкендия**, Шкупи** (оба – Северная Македония);
  • Хартс, Хиберниан* (оба – Шотландия);
  • Хайдук, Осиек* (оба – Хорватия);
  • РФШ*, Рига** (оба – Латвия);
  • Аустрия (Вена, Австрия)*;
  • Дюделанж (Люксембург)**;
  • Норшелланн (Дания);
  • Сутьеска (Черногория)**;
  • Дандолк (Ирландия)**;
  • Марибор (Словения)**;
  • Сараево (Босния и Герцеговина)**;
  • Линфилд (Северная Ирландия)**;
  • Вадуц (Лихтенштейн)**;
  • Нефтчи (Азербайджан)*;
  • КуПС (Финляндия)*;
  • Бранн (Норвегия);
  • Арис (Греция)*.

** – перед потенциальной встречей с Динамо должны пройти двух соперников;

* - перед потенциальной встречей с Динамо должны пройти одного соперника.

Вместо участников Q3ЛК с отметками (*) и (**) возможны команды с более низким личным рейтингом.

Плей-офф раунд Лиги конференций:

  • Арука*, Витория Гимарайнш** (оба – Португалия);
  • Буде-Глимт**, Русенборг** (оба – Норвегия);
  • Лех**, Легия** (оба – Польша);
  • Хапоэль (Беер-Шева, Израиль)**;
  • Рапид (Вена, Австрия)*;
  • ЦСКА (София, Болгария)**;
  • Бешикташ (Турция)**;
  • Юргорден (Швеция)**;
  • Астон Вилла (Англия);
  • АПОЭЛ (Кипр)**;
  • Твенте (Нидерланды)**;
  • Осасуна (Испания);
  • Риека (Хорватия)**;
  • FCSB (Румыния)**.

** – перед потенциальной встречей с Динамо должны пройти двух соперников;

* - перед потенциальной встречей с Динамо должны пройти одного соперника.

Вместо участников Q4ЛК с отметками (*) и (**) возможны команды с более низким личным рейтингом.

Астон Вилла исчезнет из списка потенциальных соперников Динамо в раунде плей-офф Лиги конференций, если во втором квалификационном раунде Лиги конференций вылетит хотя бы одна команда с рейтингом более 20.500 (всего таких девять).

Осасуна исчезнет из списка потенциальных соперников Динамо в раунде плей-офф Лиги конференций, если во втором квалификационном раунде Лиги конференций вылетят минимум четыре команды с рейтингом более 18.500 (всего таких одиннадцать).

Первого своего соперника Динамо узнает 24-го июля.

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В статье: Динамо (Киев) Таблица коэффициентов
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