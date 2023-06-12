Определились все возможные соперники Динамо по пути в группу Лиги конференций

Динамо в сезоне 2023/24 сыграет в третьем по значимости европейском турнире – Лиге конференций. Киевляне начнут свой путь с третьего квалификационного раунда. По пути в группу нужно будет пройти двух соперников без права на ошибку.

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Благодаря высокому личному рейтингу "Динамо" будет в посеве во время жеребьевки обоих актуальных для команды квалификационных раундов. Это значит, что киевляне сыграют с соперниками, которые будут иметь более низкий личный рейтинг.

Уже известны ориентировочные списки потенциальных соперников.

Третий квалификационный раунд Лиги конференций:

Спартак (Трнава)*, ДАК** (оба – Словакия);

АЭК (Ларнака)*, Омония* (оба – Кипр);

Пьюник**, Алашкерт** (оба – Армения);

Шкендия**, Шкупи** (оба – Северная Македония);

Хартс, Хиберниан* (оба – Шотландия);

Хайдук, Осиек* (оба – Хорватия);

РФШ*, Рига** (оба – Латвия);

Аустрия (Вена, Австрия)*;

Дюделанж (Люксембург)**;

Норшелланн (Дания);

Сутьеска (Черногория)**;

Дандолк (Ирландия)**;

Марибор (Словения)**;

Сараево (Босния и Герцеговина)**;

Линфилд (Северная Ирландия)**;

Вадуц (Лихтенштейн)**;

Нефтчи (Азербайджан)*;

КуПС (Финляндия)*;

Бранн (Норвегия);

Арис (Греция)*.

** – перед потенциальной встречей с Динамо должны пройти двух соперников;

* - перед потенциальной встречей с Динамо должны пройти одного соперника.

Вместо участников Q3ЛК с отметками (*) и (**) возможны команды с более низким личным рейтингом.

Плей-офф раунд Лиги конференций:

Арука*, Витория Гимарайнш** (оба – Португалия);

Буде-Глимт**, Русенборг** (оба – Норвегия);

Лех**, Легия** (оба – Польша);

Хапоэль (Беер-Шева, Израиль)**;

Рапид (Вена, Австрия)*;

ЦСКА (София, Болгария)**;

Бешикташ (Турция)**;

Юргорден (Швеция)**;

Астон Вилла (Англия);

АПОЭЛ (Кипр)**;

Твенте (Нидерланды)**;

Осасуна (Испания);

Риека (Хорватия)**;

FCSB (Румыния)**.

** – перед потенциальной встречей с Динамо должны пройти двух соперников;

* - перед потенциальной встречей с Динамо должны пройти одного соперника.

Вместо участников Q4ЛК с отметками (*) и (**) возможны команды с более низким личным рейтингом .

Астон Вилла исчезнет из списка потенциальных соперников Динамо в раунде плей-офф Лиги конференций, если во втором квалификационном раунде Лиги конференций вылетит хотя бы одна команда с рейтингом более 20.500 (всего таких девять).

Осасуна исчезнет из списка потенциальных соперников Динамо в раунде плей-офф Лиги конференций, если во втором квалификационном раунде Лиги конференций вылетят минимум четыре команды с рейтингом более 18.500 (всего таких одиннадцать).

Первого своего соперника Динамо узнает 24-го июля.