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Определились все возможные соперники Динамо по пути в группу Лиги конференций
Предстоит пройти две команды
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Динамо в сезоне 2023/24 сыграет в третьем по значимости европейском турнире – Лиге конференций. Киевляне начнут свой путь с третьего квалификационного раунда. По пути в группу нужно будет пройти двух соперников без права на ошибку.
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Благодаря высокому личному рейтингу "Динамо" будет в посеве во время жеребьевки обоих актуальных для команды квалификационных раундов. Это значит, что киевляне сыграют с соперниками, которые будут иметь более низкий личный рейтинг.
Уже известны ориентировочные списки потенциальных соперников.
- Спартак (Трнава)*, ДАК** (оба – Словакия);
- АЭК (Ларнака)*, Омония* (оба – Кипр);
- Пьюник**, Алашкерт** (оба – Армения);
- Шкендия**, Шкупи** (оба – Северная Македония);
- Хартс, Хиберниан* (оба – Шотландия);
- Хайдук, Осиек* (оба – Хорватия);
- РФШ*, Рига** (оба – Латвия);
- Аустрия (Вена, Австрия)*;
- Дюделанж (Люксембург)**;
- Норшелланн (Дания);
- Сутьеска (Черногория)**;
- Дандолк (Ирландия)**;
- Марибор (Словения)**;
- Сараево (Босния и Герцеговина)**;
- Линфилд (Северная Ирландия)**;
- Вадуц (Лихтенштейн)**;
- Нефтчи (Азербайджан)*;
- КуПС (Финляндия)*;
- Бранн (Норвегия);
- Арис (Греция)*.
** – перед потенциальной встречей с Динамо должны пройти двух соперников;
* - перед потенциальной встречей с Динамо должны пройти одного соперника.
Вместо участников Q3ЛК с отметками (*) и (**) возможны команды с более низким личным рейтингом.
- Арука*, Витория Гимарайнш** (оба – Португалия);
- Буде-Глимт**, Русенборг** (оба – Норвегия);
- Лех**, Легия** (оба – Польша);
- Хапоэль (Беер-Шева, Израиль)**;
- Рапид (Вена, Австрия)*;
- ЦСКА (София, Болгария)**;
- Бешикташ (Турция)**;
- Юргорден (Швеция)**;
- Астон Вилла (Англия);
- АПОЭЛ (Кипр)**;
- Твенте (Нидерланды)**;
- Осасуна (Испания);
- Риека (Хорватия)**;
- FCSB (Румыния)**.
** – перед потенциальной встречей с Динамо должны пройти двух соперников;
* - перед потенциальной встречей с Динамо должны пройти одного соперника.
Вместо участников Q4ЛК с отметками (*) и (**) возможны команды с более низким личным рейтингом.
Астон Вилла исчезнет из списка потенциальных соперников Динамо в раунде плей-офф Лиги конференций, если во втором квалификационном раунде Лиги конференций вылетит хотя бы одна команда с рейтингом более 20.500 (всего таких девять).
Осасуна исчезнет из списка потенциальных соперников Динамо в раунде плей-офф Лиги конференций, если во втором квалификационном раунде Лиги конференций вылетят минимум четыре команды с рейтингом более 18.500 (всего таких одиннадцать).
Первого своего соперника Динамо узнает 24-го июля.
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