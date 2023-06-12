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Со старыми знакомыми. Определились все потенциальные соперники Ворсклы во втором квалификационном раунде ЛК
Первый этап из возможных трех
Фото: Олександр Приходько
Полтавская Ворскла во второй раз подряд сыграет в Лиге конференций. В прошлом году не удалось пройти АИК на первом же этапе. На этот раз придется стартовать с той же стадии (второй квалификационный раунд), но с принципиальным отличием. Если год назад Ворскла при жеребьевке была в посеве и играла против соперника с более низким личным рейтингом, то сейчас будет все равно наоборот.
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В списке потенциальных соперников Ворсклы во втором квалификационном раунде Лиги конференций – 45 команд. Возможен вариант, при котором Ворскла сначала узнает не имя соперника, а игровую пару команд. В списке – и старые знакомые Ворсклы финский КуПС.
- АПОЭЛ, АЕК (Ларнака), Омония (все три – Кипр);
- Маккаби (Тель-Авив), Хапоэль (Беер-Шева) (оба – Израиль);
- Фенербахче, Бешикташ (оба – Турция);
- Спартак (Трнава), ДАК* (оба – Словакия);
- Русенборг, Буде-Глимт (оба – Норвегия);
- Пьюник*, Алашкерт* (оба – Армения);
- Шкендия*, Шкупи* (оба – Северная Македония);
- Брюгге, Гент (оба – Бельгия);
- РФШ*, Рига* (оба – Латвия);
- Клуж, FCSB (оба – Румыния);
- ПАОК, Арис (оба – Греция);
- Риека, Осиек (оба – Хорватия);
- Лех, Легия (оба – Польша);
- Витория Гимарайнш (Португалия);
- Виктория (Пльзень, Чехия);
- Аустрия (Вена, Австрия);
- Мидтьюлланн (Дания);
- ЦСКА (София, Болгария);
- Дюделанж (Люксембург)*;
- Юргорден (Швеция);
- Сутьеска (Черногория)*;
- Дандолк (Ирландия)*;
- Марибор (Словения)*;
- Хиберниан (Шотландия);
- Сараево (Босния и Герцеговина)*;
- Линфилд (Северная Ирландия)*;
- Вадуц (Лихтенштейн)*;
- Базель (Швейцария);
- Нефтчи (Азербайджан);
- Твенте (Нидерланды);
- КуПС (Финляндия);
* - будут играть первый квалификационный раунд, в жеребьевке будут проходить в паре команд.
Жеребьевка состоится 21-го июня.
Список потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде и плей-офф Лиги конференций для Ворсклы по состоянию на данный момент может быть сформирован как с представителей посева, так и с представителей не посева.
Если во втором квалификационном раунде Ворскла сыграет с командой с личным рейтингом ниже 11.000, то при жеребьевке третьего квалификационного раунда будет вне посева. Если в Q2ЛК будет соперник с рейтингом более 10.500 – тогда при жеребьевке Q3ЛК Ворскла будет в посеве.
Для попадания в посев во время жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций (если это для Ворсклы будет актуально), украинской команде в третьем квалификационном раунде нужно сыграть с командой, личный рейтинг которой не ниже 22.000.
Разноплановость вариантов связана с тем, что жеребьевка Q3ЛК состоится до матчей Q2ЛК, а жеребьевка раунда плей-офф – до матчей Q3ЛК.
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