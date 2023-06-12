Со старыми знакомыми. Определились все потенциальные соперники Ворсклы во втором квалификационном раунде ЛК

Полтавская Ворскла во второй раз подряд сыграет в Лиге конференций. В прошлом году не удалось пройти АИК на первом же этапе. На этот раз придется стартовать с той же стадии (второй квалификационный раунд), но с принципиальным отличием. Если год назад Ворскла при жеребьевке была в посеве и играла против соперника с более низким личным рейтингом, то сейчас будет все равно наоборот.

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В списке потенциальных соперников Ворсклы во втором квалификационном раунде Лиги конференций – 45 команд. Возможен вариант, при котором Ворскла сначала узнает не имя соперника, а игровую пару команд. В списке – и старые знакомые Ворсклы финский КуПС.

Потенциальные соперники Ворсклы во втором квалификационном раунде Лиги конференций:

АПОЭЛ, АЕК (Ларнака), Омония (все три – Кипр);

Маккаби (Тель-Авив), Хапоэль (Беер-Шева) (оба – Израиль);

Фенербахче, Бешикташ (оба – Турция);

Спартак (Трнава), ДАК* (оба – Словакия);

Русенборг, Буде-Глимт (оба – Норвегия);

Пьюник*, Алашкерт* (оба – Армения);

Шкендия*, Шкупи* (оба – Северная Македония);

Брюгге, Гент (оба – Бельгия);

РФШ*, Рига* (оба – Латвия);

Клуж, FCSB (оба – Румыния);

ПАОК, Арис (оба – Греция);

Риека, Осиек (оба – Хорватия);

Лех, Легия (оба – Польша);

Витория Гимарайнш (Португалия);

Виктория (Пльзень, Чехия);

Аустрия (Вена, Австрия);

Мидтьюлланн (Дания);

ЦСКА (София, Болгария);

Дюделанж (Люксембург)*;

Юргорден (Швеция);

Сутьеска (Черногория)*;

Дандолк (Ирландия)*;

Марибор (Словения)*;

Хиберниан (Шотландия);

Сараево (Босния и Герцеговина)*;

Линфилд (Северная Ирландия)*;

Вадуц (Лихтенштейн)*;

Базель (Швейцария);

Нефтчи (Азербайджан);

Твенте (Нидерланды);

КуПС (Финляндия);

* - будут играть первый квалификационный раунд, в жеребьевке будут проходить в паре команд.

Жеребьевка состоится 21-го июня.

Список потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде и плей-офф Лиги конференций для Ворсклы по состоянию на данный момент может быть сформирован как с представителей посева, так и с представителей не посева.

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Если во втором квалификационном раунде Ворскла сыграет с командой с личным рейтингом ниже 11.000, то при жеребьевке третьего квалификационного раунда будет вне посева. Если в Q2ЛК будет соперник с рейтингом более 10.500 – тогда при жеребьевке Q3ЛК Ворскла будет в посеве.

Для попадания в посев во время жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций (если это для Ворсклы будет актуально), украинской команде в третьем квалификационном раунде нужно сыграть с командой, личный рейтинг которой не ниже 22.000.

Разноплановость вариантов связана с тем, что жеребьевка Q3ЛК состоится до матчей Q2ЛК, а жеребьевка раунда плей-офф – до матчей Q3ЛК.