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Поляки, румыны, македонцы, израильтяне? Список потенциальных соперников Ворсклы сократился до пяти позиций
Представитель Украины - вне посева
Фото: Олександр Приходько
В Ньоне состоялось предварительное распределение участников второго квалификационного раунда Лиги конференций перед основной жеребьевкой.
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В процедуре принимает участие полтавская "Ворскла". Она попала в список не сеяных команд, а в предварительном распределении оказалась в группе 2. Потенциальные соперники:
- "Клуж" (Румыния);
- "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
- "Легия" (Польша);
- ДАК (Словакия) / "Дила" (Грузия);
- "Македония ГП" (Северная Македония) / РФШ (Латвия).
Основная жеребьевка состоится в 14:00.
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