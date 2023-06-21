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Поляки, румыны, македонцы, израильтяне? Список потенциальных соперников Ворсклы сократился до пяти позиций

Лига конференций
(1 голосов)

Представитель Украины - вне посева

Поляки, румыны, македонцы, израильтяне? Список потенциальных соперников Ворсклы сократился до пяти позиций

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В Ньоне состоялось предварительное распределение участников второго квалификационного раунда Лиги конференций перед основной жеребьевкой.

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В процедуре принимает участие полтавская "Ворскла". Она попала в список не сеяных команд, а в предварительном распределении оказалась в группе 2. Потенциальные соперники:

  • "Клуж" (Румыния);
  • "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
  • "Легия" (Польша);
  • ДАК (Словакия) / "Дила" (Грузия);
  • "Македония ГП" (Северная Македония) / РФШ (Латвия).

Основная жеребьевка состоится в 14:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Второй квалификаонный раунд
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