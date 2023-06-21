Стало известно, с кем Ворскла сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций

Полтавская "Ворскла" узнала своего соперника во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Полтавчане принимают участие в турнире по Основному пути.

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Команда Виктора Скрипника на старте соревнований для себя встретится с победителем пары ДАК-1904 (Словакия) - "Дила" (Грузия). Матчи пройдут 27 июля и 3 августа. Первый матч полтавский коллектив проведет номинально дома.

Отметим, что "Дилу" тренирует украинский специалист Андрей Демченко, а в составе выступают украинские легионеры Евгений Кучеренко и Николай Ковталюк.

Напомним, что украинские команды из-за полномасштабной войны, развязанной на территории Украины Россией, пока не могут принимать соперников на своем поле. Место проведения домашней игры "Ворсклы" станет известно позже.