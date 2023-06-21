Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, с кем Ворскла сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций
Полтавчане узнали своего первого еврокубкового соперника
Фото: ФК Ворскла / Автор невідомий
Полтавская "Ворскла" узнала своего соперника во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Полтавчане принимают участие в турнире по Основному пути.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Команда Виктора Скрипника на старте соревнований для себя встретится с победителем пары ДАК-1904 (Словакия) - "Дила" (Грузия). Матчи пройдут 27 июля и 3 августа. Первый матч полтавский коллектив проведет номинально дома.
Отметим, что "Дилу" тренирует украинский специалист Андрей Демченко, а в составе выступают украинские легионеры Евгений Кучеренко и Николай Ковталюк.
Напомним, что украинские команды из-за полномасштабной войны, развязанной на территории Украины Россией, пока не могут принимать соперников на своем поле. Место проведения домашней игры "Ворсклы" станет известно позже.
Ранее своего первого еврокубкового соперника
Популярное сейчас
- Ротаню приготовиться: против Украины U-21 сыграет лучший хорват своего поколения
- Сегодня Днепр-1 и Ворскла узнают своих первых соперников в еврокубках 2023/24
- Молдова победила Польшу, разногласия в Шахтере, победный гол Роналду. Главные новости за 20 июня
- Старые знакомые Днепра-1 и Ворсклы, разная экзотика. Сформировались пары первого квалификационного раунда ЛК
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО