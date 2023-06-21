Представители Турции, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Украины. Сформировались все пары второго раунда отбора ЛК

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. Этот этап разделен на два пути: Путь чемпионов и Основной путь. В процедуре всего приняли участие 106 команд/игровых пар, сформировавших 53 игровые пары.

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Среди участников есть представители Нидерландов, которые начинают сезон в топ-5 Таблицы коэффициентов, Турции, Украины, Бельгии и т.д.

Результаты жеребьевки:

Основной путь:

Хака (Финляндия)/Крузейдерс (Северная Ирландия) – Русенборг (Норвегия);

Хиберниан (Шотландия) – Викингур (Фарерские острова)/Интер Эскальдес (Андорра);

Виктория (Пльзень, Чехия) – Дрита (Косово);

Б36 Торсхавн (Фарерские острова)/Пайде (Эстония) - Шкендия (Северная Македония)/Хейверфордвест Каунти (Уэльс);

Базель (Швейцария) – Тобол (Казахстан)/Хонка (Финляндия);

Дифферданж (Люксембург) – Марибор (Словения)/Биркиркара (Мальта);

Аустрия (Австрия) – Борац (Босния и Герцеговина);

ЦСКА (София, Болгария) – Сепси (Румыния);

Арарат-Армения (Армения)/Эгнатия (Албания) – Арис (Греция);

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) – Петрокуб (Молдова);

Торпедо-БелАЗ (Беларусь) – АЕК (Ларнака, Кипр);

Торпедо (Кутаиси, Грузия)/Сараево (Босния и Герцеговина) – Актобе (Казахстан);

Мидтьюлланн (Дания) – Прогресс (Люксембург)/Гьиллани (Косово);

ХБ Торсхавн (Фарерские острова)/Дерри Сити (Ирландия) – КуПС (Финляндия);

Гент (Бельгия) – Жилина (Словакия)/Левадия (Эстония);

Кечкемет (Венгрия) – Рига (Латвия)/Викингур (Исландия);

Линфилд (Северная Ирландия)/Влазния (Албания) – Погонь (Польша);

ПАОК (Греция) – Бейтар (Израиль);

Бальзан (Мальта)/Домжале (Словения) – Вадуц (Лихтенштейн)/Неман (Беларусь);

Фенербахче – Ла-Фиорита (Сан-Марино)/Зимбру (Молдова);

Габала (Азербайджан) – Омония (Кипр);

Хегельман (Литва)/Шкупи (Северная Македония) – Левски (Болгария);

Риека (Хорватия) – Дукаджини (Косово)/Европа (Гибралтар);

Гзира (Мальта)/Гленторан (Северная Ирландия) – Дюдделанж (Люксембург)/Сент-Патрикс (Ирландия);

Юргорден (Швеция) – Люцерн (Швейцария);

Целе (Словения) – Витория (Гимарайнш, Португалия);

Сутьеска (Черногория)/Космос (Сан-Марино) – Пенибонт (Уэльс)/Санта Колома (Андорра);

Хапоэль (Беер-Шева, Израиль) – Паневежис (Литва)/Милсами (Молдова);

Ворскла (Украина) – ДАК (Словакия)/Дила (Грузия);

ЧФР Клуж (Румыния) – Аданаспор (Турция);

Ордабасы (Казахстан) – Легия (Польша);

Македония ГП (Северная Македония)/РФШ (Латвия) – Сабах (Азербайджан);

Бешикташ (Турция) – Тирана (Албания)/Динамо (Батуми, Грузия);

Железничар (Босния и Герцеговина)/Динамо (Минск, Беларусь) – Нефтчи (Азербайджан);

АПОЭЛ (Кипр) – Войводина (Сербия);

ЦСКА-1948 (Болгария) – FCSB (Румыния);

Алашкерт (Армения)/Арсенал Тиват (Черногория) – Дебрецен (Венгрия);

Лех (Польша) – Жальгирис (Литва);

Кальмар (Швеция) – Пюник (Армения)/Транс (Эстония);

Буде-Глимт (Норвегия) – Богемианс (Чехия);

Ауда (Латвия) – Спартак (Трнава, Словакия);

Осиек (Хорватия) – Залаэгерсег (Венгрия);

Твенте (Нидерланды) – Хаммарбю (Швеция);

Акюрейри (Исландия)/Коннас Кэй (Уэльс) – Дандолк (Ирландия)/Мегпис (Гибралтар);

Брюгге (Бельгия) – Орхус (Дания).

Путь чемпионов:

Хамрун Спартанс (Мальта)/Маккаби (Хайфа, Израиль) – Астана (Казахстан)/Динамо (Тбилиси, Грузия);

Фарул (Румыния)/Шериф (Молдова) – Урарту (Армения)/Зрински (Босния и Герцеговина);

Жальгирис (Литва)/Струга (Северная Македония) – финалист предварительного раунда квалификации ЛЧ;

Балкани (Косово)/Лудогорец (Болгария) – ХИК (Финляндия)/Ларн (Северная Ирландия);

Тре-Пенне (Сан-Марино)/Брейдаблик (Исландия) – Олимпия (Словения)/Валмиера (Латвия);

КИ Клаксвик (Фарерские острова)/Ференцварош (Венгрия) – Шэмрок Роверс (Ирландия)/Победитель предварительного раунда квалификации ЛЧ;

Хеккен (Швеция)/Нью-Сейнтс (Уэльс) - Слован (Словакия)/Свифт (Люксембург);

Атлетик Эскальдес (Андорра)/Будучность (Черногория) – Партизани (Албания)/БАТЭ (Беларусь).

Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 27 июля и 3 августа.