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Представители Турции, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Украины. Сформировались все пары второго раунда отбора ЛК

Лига конференций
(1 голосов)

Два пути, более полусотни игровых пар

Представители Турции, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Украины. Сформировались все пары второго раунда отбора ЛК

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
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Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. Этот этап разделен на два пути: Путь чемпионов и Основной путь. В процедуре всего приняли участие 106 команд/игровых пар, сформировавших 53 игровые пары.

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Среди участников есть представители Нидерландов, которые начинают сезон в топ-5 Таблицы коэффициентов, Турции, Украины, Бельгии и т.д.

Результаты жеребьевки:

Основной путь:

  • Хака (Финляндия)/Крузейдерс (Северная Ирландия) – Русенборг (Норвегия);
  • Хиберниан (Шотландия) – Викингур (Фарерские острова)/Интер Эскальдес (Андорра);
  • Виктория (Пльзень, Чехия) – Дрита (Косово);
  • Б36 Торсхавн (Фарерские острова)/Пайде (Эстония) - Шкендия (Северная Македония)/Хейверфордвест Каунти (Уэльс);
  • Базель (Швейцария) – Тобол (Казахстан)/Хонка (Финляндия);
  • Дифферданж (Люксембург) – Марибор (Словения)/Биркиркара (Мальта);
  • Аустрия (Австрия) – Борац (Босния и Герцеговина);
  • ЦСКА (София, Болгария) – Сепси (Румыния);
  • Арарат-Армения (Армения)/Эгнатия (Албания) – Арис (Греция);
  • Маккаби (Тель-Авив, Израиль) – Петрокуб (Молдова);
  • Торпедо-БелАЗ (Беларусь) – АЕК (Ларнака, Кипр);
  • Торпедо (Кутаиси, Грузия)/Сараево (Босния и Герцеговина) – Актобе (Казахстан);
  • Мидтьюлланн (Дания) – Прогресс (Люксембург)/Гьиллани (Косово);
  • ХБ Торсхавн (Фарерские острова)/Дерри Сити (Ирландия) – КуПС (Финляндия);
  • Гент (Бельгия) – Жилина (Словакия)/Левадия (Эстония);
  • Кечкемет (Венгрия) – Рига (Латвия)/Викингур (Исландия);
  • Линфилд (Северная Ирландия)/Влазния (Албания) – Погонь (Польша);
  • ПАОК (Греция) – Бейтар (Израиль);
  • Бальзан (Мальта)/Домжале (Словения) – Вадуц (Лихтенштейн)/Неман (Беларусь);
  • Фенербахче – Ла-Фиорита (Сан-Марино)/Зимбру (Молдова);
  • Габала (Азербайджан) – Омония (Кипр);
  • Хегельман (Литва)/Шкупи (Северная Македония) – Левски (Болгария);
  • Риека (Хорватия) – Дукаджини (Косово)/Европа (Гибралтар);
  • Гзира (Мальта)/Гленторан (Северная Ирландия) – Дюдделанж (Люксембург)/Сент-Патрикс (Ирландия);
  • Юргорден (Швеция) – Люцерн (Швейцария);
  • Целе (Словения) – Витория (Гимарайнш, Португалия);
  • Сутьеска (Черногория)/Космос (Сан-Марино) – Пенибонт (Уэльс)/Санта Колома (Андорра);
  • Хапоэль (Беер-Шева, Израиль) – Паневежис (Литва)/Милсами (Молдова);
  • Ворскла (Украина) – ДАК (Словакия)/Дила (Грузия);
  • ЧФР Клуж (Румыния) – Аданаспор (Турция);
  • Ордабасы (Казахстан) – Легия (Польша);
  • Македония ГП (Северная Македония)/РФШ (Латвия) – Сабах (Азербайджан);
  • Бешикташ (Турция) – Тирана (Албания)/Динамо (Батуми, Грузия);
  • Железничар (Босния и Герцеговина)/Динамо (Минск, Беларусь) – Нефтчи (Азербайджан);
  • АПОЭЛ (Кипр) – Войводина (Сербия);
  • ЦСКА-1948 (Болгария) – FCSB (Румыния);
  • Алашкерт (Армения)/Арсенал Тиват (Черногория) – Дебрецен (Венгрия);
  • Лех (Польша) – Жальгирис (Литва);
  • Кальмар (Швеция) – Пюник (Армения)/Транс (Эстония);
  • Буде-Глимт (Норвегия) – Богемианс (Чехия);
  • Ауда (Латвия) – Спартак (Трнава, Словакия);
  • Осиек (Хорватия) – Залаэгерсег (Венгрия);
  • Твенте (Нидерланды) – Хаммарбю (Швеция);
  • Акюрейри (Исландия)/Коннас Кэй (Уэльс) – Дандолк (Ирландия)/Мегпис (Гибралтар);
  • Брюгге (Бельгия) – Орхус (Дания).

Путь чемпионов:

  • Хамрун Спартанс (Мальта)/Маккаби (Хайфа, Израиль) – Астана (Казахстан)/Динамо (Тбилиси, Грузия);
  • Фарул (Румыния)/Шериф (Молдова) – Урарту (Армения)/Зрински (Босния и Герцеговина);
  • Жальгирис (Литва)/Струга (Северная Македония) – финалист предварительного раунда квалификации ЛЧ;
  • Балкани (Косово)/Лудогорец (Болгария) – ХИК (Финляндия)/Ларн (Северная Ирландия);
  • Тре-Пенне (Сан-Марино)/Брейдаблик (Исландия) – Олимпия (Словения)/Валмиера (Латвия);
  • КИ Клаксвик (Фарерские острова)/Ференцварош (Венгрия) – Шэмрок Роверс (Ирландия)/Победитель предварительного раунда квалификации ЛЧ;
  • Хеккен (Швеция)/Нью-Сейнтс (Уэльс) - Слован (Словакия)/Свифт (Люксембург);
  • Атлетик Эскальдес (Андорра)/Будучность (Черногория) – Партизани (Албания)/БАТЭ (Беларусь).

Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 27 июля и 3 августа.

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В статье: Второй квалификаонный раунд
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