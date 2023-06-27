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Скрипник: Думаю, домашние еврокубковые матчи будем играть в Польше или Венгрии
Полтавчане будут стартовать со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций
Фото: Александр Приходько
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник рассказал о подготовке команды к новому сезону.
"Место проведения зарубежного сбора будем планировать исходя из того, с кем придется играть в квалификации к Лиге конференций. Хочется быть ближе к той локации, где будем играть. Проведем две-три товарищеские встречи с иностранными командами. Пока у нас этот вопрос на паузе, потому что выбор спарринг-партнеров также будет зависеть от места проведения сбора.
Где будем играть домашние матчи в еврокубках? Думаю, это будет Польша или Венгрия. Хочется, чтобы это было недалеко от Украины.
Что касается следующего сезона, то как минимум, нужно занять место не ниже, чем в прошлом сезоне. Хотя это будет очень трудно сделать. О тех командах, которые выше нас, лишний раз говорить не нужно. Есть и другие коллективы хорошего уровня. "Кривбасс" развивается, "Александрия" зла, "Колос" также, мне кажется, хочет занимать высокие места.
Сейчас "Полесье зашло". Там много футболистов с опытом выступлений в УПЛ, к тому же они усиливаются качественными исполнителями. Чемпионат будет конкурентным, необходимо бороться", - рассказал Скрипник.
Напомним, в сезоне-2022/23 "Ворскла" под руководством Виктора Скрипника заняла 5-е место в УПЛ, благодаря чему получила право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Полтавчане сыграют с победителем пары ДАК-1904 (Словакия) - "Дила" (Грузия).
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