Скрипник: Думаю, домашние еврокубковые матчи будем играть в Польше или Венгрии

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник рассказал о подготовке команды к новому сезону.

"Место проведения зарубежного сбора будем планировать исходя из того, с кем придется играть в квалификации к Лиге конференций. Хочется быть ближе к той локации, где будем играть. Проведем две-три товарищеские встречи с иностранными командами. Пока у нас этот вопрос на паузе, потому что выбор спарринг-партнеров также будет зависеть от места проведения сбора.

Где будем играть домашние матчи в еврокубках? Думаю, это будет Польша или Венгрия. Хочется, чтобы это было недалеко от Украины.

Что касается следующего сезона, то как минимум, нужно занять место не ниже, чем в прошлом сезоне. Хотя это будет очень трудно сделать. О тех командах, которые выше нас, лишний раз говорить не нужно. Есть и другие коллективы хорошего уровня. "Кривбасс" развивается, "Александрия" зла, "Колос" также, мне кажется, хочет занимать высокие места.

Сейчас "Полесье зашло". Там много футболистов с опытом выступлений в УПЛ, к тому же они усиливаются качественными исполнителями. Чемпионат будет конкурентным, необходимо бороться", - рассказал Скрипник.