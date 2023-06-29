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УЕФА определился с местом проведения финалов Лиги конференций в 2024 и 2025 годах

Лига конференций
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Греция и Польша станут хозяевами решающих встреч

УЕФА определился с местом проведения финалов Лиги конференций в 2024 и 2025 годах

Фото: uefa.com

Новина українською

Исполнительный комитет УЕФА определил места проведения решающих встреч Лиги конференций в 2024-м и 2025-м годах.

Как сообщает официальный сайт организации, финал Лиги конференций сезона 2023/24 состоится в Афинах на стадионе "Агия София", который является домашним для греческого "АЕКа". Арена вмещает 31 100 человек.

Финал следующего розыгрыша пройдет во Вроцлаве на Городском стадионе, где выступает местный "Шленск". Арена может принять 45 105 зрителей.

Напомним, что два предыдущих финала Лиги конференций состоялись в Тиране и Праге.

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В статье: Лига конференций
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Источник:
uefa

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