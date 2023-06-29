Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА определился с местом проведения финалов Лиги конференций в 2024 и 2025 годах
Греция и Польша станут хозяевами решающих встреч
Фото: uefa.com
Исполнительный комитет УЕФА определил места проведения решающих встреч Лиги конференций в 2024-м и 2025-м годах.
Как сообщает официальный сайт организации, финал Лиги конференций сезона 2023/24 состоится в Афинах на стадионе "Агия София", который является домашним для греческого "АЕКа". Арена вмещает 31 100 человек.
Финал следующего розыгрыша пройдет во Вроцлаве на Городском стадионе, где выступает местный "Шленск". Арена может принять 45 105 зрителей.
Напомним, что два предыдущих финала Лиги конференций состоялись в Тиране и Праге.
Популярное сейчас
- Утренняя сводка Генштаба: произошло 40 боевых столкновений, ВСУ сбили российский штурмовик
- Арсенал усиливается, Украина U-21 получила соперника в 1/4, Мудрик меняет трансферный рынок. Главные новости за 28 июня
- Ротань хочет в Александрию вингера Шахтера и хавбека Днепра-1
- Скрипник: Думаю, домашние еврокубковые матчи будем играть в Польше или Венгрии
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
Новости по теме
- 23:59 Зарубежные ЛЧ. Предварительный квалификационный раунд. Будучность не оставила шансов андоррцам, Брейдаблик забил семь
- 21:52 Зарубежные ЛЧ. Предварительный квалификационный раунд. Среди этих команд может быть потенциальный соперник Зари в Q4ЛЕ
- 23:03 Зарубежные Осасуну отстранили от Лиги конференций за договорные матчи девятилетней давности