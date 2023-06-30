СМИ: Динамо домашние еврокубковые матчи будет проводить в Румынии

" Динамо " определилось с местом проведения домашних матчей в Лиге конференций грядущего сезона.

Как сообщает Sport Arena, киевский клуб будет принимать соперников на стадионе "Рапид-Джулешти" в Бухаресте, который вмещает порядка 14 тысяч зрителей.

Напомним, что в минувшем сезоне "Динамо" проводило домашние матчи еврокубков в Польше. Поединки квалификации Лиги чемпионов прошли на арене в Лодзи, а встречи группового этапа Лиги Европы — на стадионе в Кракове.

"Динамо" заняло четвертое место в турнирной таблице УПЛ и сыграет в квалификации Лиги конференций.