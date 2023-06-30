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СМИ: Динамо домашние еврокубковые матчи будет проводить в Румынии

Лига конференций
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В Бухаресте на стадионе Рапид-Джулешти

СМИ: Динамо домашние еврокубковые матчи будет проводить в Румынии

фото из свободных источников

Новина українською

"Динамо" определилось с местом проведения домашних матчей в Лиге конференций грядущего сезона.

Как сообщает Sport Arena, киевский клуб будет принимать соперников на стадионе "Рапид-Джулешти" в Бухаресте, который вмещает порядка 14 тысяч зрителей.

Напомним, что в минувшем сезоне "Динамо" проводило домашние матчи еврокубков в Польше. Поединки квалификации Лиги чемпионов прошли на арене в Лодзи, а встречи группового этапа Лиги Европы — на стадионе в Кракове.

"Динамо" заняло четвертое место в турнирной таблице УПЛ и сыграет в квалификации Лиги конференций.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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