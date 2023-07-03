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Луческу объяснил, почему Динамо будет проводить матчи еврокубков в Румынии

Лига конференций
(1 голосов)

В прошлом сезоне тренер акцентировал внимание на постоянных переездах

Луческу объяснил, почему Динамо будет проводить матчи еврокубков в Румынии

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу объяснил, почему клуб выбрал именно Румынию для проведения домашних еврокубковых матчей. Сообщалось, что бело-синие будут принимать своих соперников на стадионе "Рапид-Джулешти".

"Мы обсудили ситуацию с руководством румынского "Рапида" и Министерством транспорта. Посмотрим, в какой степени это решение будет достигнуто. Я думаю, что это будет хорошо для "Динамо". Это гораздо ближе к Украине и городам, в которых мы будем играть, чем это было в прошлом году.

Мы ездили 6-7 часов из Лодзи и Кракова до Львова, а потом столько же до Киева. Было очень тяжело", - приводит слова Луческу gsp.ro.

Отмечается, что "Динамо" уже уведомило УЕФА о своем желании сыграть в Бухаресте. Осталось дождаться официального подтверждения.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
gsp.ro

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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
03.07.2023 в 14:57
Я могу объяснить почему. Потому что дыня, уже давно превратилась в команду клоунов, под предводительством клоунов. Результаты еще более плачевные чем у колунов.
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