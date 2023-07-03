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Луческу объяснил, почему Динамо будет проводить матчи еврокубков в Румынии
В прошлом сезоне тренер акцентировал внимание на постоянных переездах
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу объяснил, почему клуб выбрал именно Румынию для проведения домашних еврокубковых матчей. Сообщалось, что бело-синие будут принимать своих соперников на стадионе "Рапид-Джулешти".
"Мы обсудили ситуацию с руководством румынского "Рапида" и Министерством транспорта. Посмотрим, в какой степени это решение будет достигнуто. Я думаю, что это будет хорошо для "Динамо". Это гораздо ближе к Украине и городам, в которых мы будем играть, чем это было в прошлом году.
Мы ездили 6-7 часов из Лодзи и Кракова до Львова, а потом столько же до Киева. Было очень тяжело", - приводит слова Луческу gsp.ro.
Отмечается, что "Динамо" уже уведомило УЕФА о своем желании сыграть в Бухаресте. Осталось дождаться официального подтверждения.
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