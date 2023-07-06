Динамо договаривается об аренде стадиона в Бухаресте на матчи еврокубков

"Динамо" официально сообщило, что клуб ведет переговоры об аренде домашней арены бухарестского "Рапида" для проведения домашних еврокубковых матчей.

Стадион "Рапида" - "Рапид-Джулешти" вмещает 14 047 зрителей.

В прошлом сезоне киевская команда принимала своих соперников в польских городах Лодзь и Краков.

Напомним, в сезоне-2023/24 "Динамо" будет выступать в розыгрыше Лиги Конференций. Киевляне начнут свое выступление с 3-го раунда квалификации.