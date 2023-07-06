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Динамо договаривается об аренде стадиона в Бухаресте на матчи еврокубков
Киевский клуб выбрал стадион "Рапид-Джулешти"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" официально сообщило, что клуб ведет переговоры об аренде домашней арены бухарестского "Рапида" для проведения домашних еврокубковых матчей.
Стадион "Рапида" - "Рапид-Джулешти" вмещает 14 047 зрителей.
В прошлом сезоне киевская команда принимала своих соперников в польских городах Лодзь и Краков.
Напомним, в сезоне-2023/24 "Динамо" будет выступать в розыгрыше Лиги Конференций. Киевляне начнут свое выступление с 3-го раунда квалификации.
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