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ЛК. Успешный старт Люксембурга, эстонцы не побеждают на Фарерских островах

Лига конференций
(1 голосов)

Первые матчи первого квалификационного раунда

ЛК. Успешный старт Люксембурга, эстонцы не побеждают на Фарерских островах

Фото: uefa.com

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 62-е команды, разделенные на 31-о игровое противостояние. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей проходят во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие прощаются с еврокубками.

Базовый день первых матчей – 13.07.2023. Но две игры состоялись раньше.

"Дюделанж" (Люксембург) - "Сент-Патрикс" (Ирландия) 2:1
Голы: ван Линген 24, Румер 59 - Дойл 90+3

Для представителя Люксембурга все складывалось идеально до 90+3 минуты матча. Преимущество в два мяча давало уверенность перед игрой на выезде. Но продержаться "Дюделанж" не смог. Локальный успех все равно есть, но относительно глобальных перспектив вопрос открыт.

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) - "Пайде" (Эстония) 0:0

Скромные команды выдали скромный матч. Ближе к победе были хозяева, но в общей сложности три удара в створ ворот (на двоих) как нельзя лучше характеризуют суть этого матча – сухая ничья.

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В статье: Первый квалификационный раунд Лига конференций
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