ЛК. Команда Романа Еременко проиграла Тоболу, Братков сильнее в украинизированном дерби

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 62-е команды, разделенные на 31-о игровое противостояние. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей проходят во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие прощаются с еврокубками.

Базовый день первых матчей – 13.07.2023. Но две игры состоялись раньше.

12.07.2023

13.07.2023

"Тобол" (Казахстан) - "Хонка" (Финляндия) 2:1

Голы: Вукадинович 62, Вукадинович 75 - Кауфманн 39

Романа Еременко помните? Он до сих пор играет. Но он нам уже далеко не близок, потому что после Серии А и УПЛ долгое время выступал в чемпионате страны-террористки. Сейчас в своих 36 доигрывает карьеру в Финляндии, за сборную которой играл на протяжении всей активной части карьеры. Против "Тобола" экс-полузащитник "Динамо" провел все 90 минут.

Его "Хонка" проиграла матч, но сохранила вполне рабочие шансы выиграть противостояние.

"Интер Эскальдес" (Андорра) - "Викингур" (Фарерские острова) 2:1

Голы: Фехер 28, Эль-Хаддади 45+1 - Ватнмагар 59

До сегодняшнего дня "Интер Эскальдес" не проигрывал в 14-ти поединках подряд, выигрывал в последних шести. Так что победа над "Викингуром" стала логическим продолжением этой серии. Однако это только половина дела.

"Пьюник" (Армения) - "Транс" (Эстония) 2:0

Голы: Юричич 25, Джеймс 88

Команда известного в Украине тренера Эгише Меликьяна в прошлом году играла в групповом раунде Лиги конференций, поэтому минимальная цель в еврокубках ясна и четкая – по меньшей мере повторить. И первый шаг сделан.

Весь матч за "Пьюник" отыграл Антон Братков, за "Транс" на 67-й минуте на поле вышел Матвей Буренко.

"Арарат-Армения" (Армения) - "Эгнатия" (Албания) 1:1

Голы: Алемао 36 - Двамена 90+7

"Эгнатия" проводит свой первый сезон в еврокубках. Трудно прогнозировать будущее – сумеет ли албанский клуб пройти хотя бы одну стадию отбора Лиги конференций? Но дебют войдет в историю как героическое спасение от поражения на 90+7-ой минуте.

"Жилина" (Словакия) - "Левадия" (Эстония) 2:1

Голы: Дюриш 7, Мислович (пен.) 90+3 - Агьири 51

Трудный был матч для "Жилины", которая до сих пор в ужасах снится болельщикам "Ворсклы". Словаки забили быстрый гол, а затем закрыли игру поздним голом с пенальти. Между тем был точный удар Агьири после уверенной игры на подборе.

В стартовом составе "Левадии" вышел украинец Илья Марковский. Но он провел на поле всего 27 минут.

"Македония" ГП (Северная Македония) - РФШ (Латвия) 0:1

Гол: Илич 34

Это пятый сезон "Македонии" ГП в еврокубках. В четырех предыдущих команда не одержала ни одной победы и по сумме двух матчей не сумели пройти ни одного соперника. Не пройдет, очевидно, и РФШ. По крайней мере, после поражения на своем поле шансы на общий успех крайне низкие.

"Хака" (Финляндия)- "Крузейдерс" (Северная Ирландия) 2:2

Голы: Роджерсон 33, Фофана 36 - Форсайт 22, Кларк 68

Удаление : Лайне 66 ("Хака", две желтые)

"Крузейдерс" давно играет в еврокубках и раньше имел локальные успехи, в частности, в Лиге Европы. А в Лиге конференций это пятый матч для этой команды и только второй, в котором ей удалось забить более одного гола. Однако "Хака" отвечала на все, поэтому ничья.

"Паневежис" (Литва) - "Милсами" (Молдова) 2:2

Голы: Чадженович 17, Смит 48 - Гинсари 50, Гинсари 67

В этом матче сыграли трое представителей Украины. За "Милсами" целый матч отбегал Ярослав Терехов, а у "Паневежиса" в основном составе вышел Артем Щедрый. Его на 65-й минуте заменил бывший стоппер "Александрии" Каспарс Дубра. Ну а на 85-й минуте на поле у литовцев появился Роман Мельник.

Боевая ничья, хотя "Паневежис" мог выигрывать, если бы автор первого гола реализовал еще и пенальти.

"Мегпис" (Гибралтар) 19:00 "Дандолк" (Ирландия) 0:0

Для Гибралтара эта неделя весьма неплохая. "Линкольн Ред Импс" проиграл, но дал знатный бой "Карабаху". И вот сейчас "Мегпис" добыл почетную ничью с "Дандолком". Ирландцы, к слову, недавно играли в группе Лиги Европы (сезон 2020/21). Так что это уровень!

"Рига" (Латвия) 20:00 "Викингур" (Исландия)

Голы:

"Алашкерт" (Армения) 20:00 "Арсенал" (Тиват, Черногория)

Голы:

"Хегельман" (Литва) 20:00 "Шкупи" (Северная Македония)

Голы:

"Торпедо" (Грузия) 20:00 "Сараево" (Босния и Герцеговина)

Голы:

"Гзира" (Мальта) 20:00 "Гленторан" (Северная Ирландия)

Голы:

"Дукаджини" (Косово) 20:00 "Европа" (Гибралтар)

Голы:

"Домжале" (Словения) 20:00 "Бальзан" (Мальта)

Голы:

"Прогресс" (Люксембург) 20:30 "Гьилани" (Косово)

Голы:

ДАК 1904 (Словакия) 20:30 "Дила" (Грузия)

Голы:

"Пенибонт" (Уэльс) 20:30 "Санта Колома" (Андорра)

Голы:

"Тирана" (Албания) 21:00 "Динамо" (Батуми, Грузия)

Голы:

"Шкендия" (Северная Македония) 21:00 "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс)

Голы:

"Вадуц" (Лихтенштейн) 21:00 "Неман" (Беларусь)

Голы:

"Акурейри" (Исландия) 21:00 "Коннас Кэй" (Уэльс)

Голы:

ХБ Торсхавн (Фарерские острова) 21:00 "Дерри Сити" (Ирландия)

Голы:

"Сутьеска" (Черногория) 21:30 "Космос" (Сан-Марино)

Голы:

"Железничар" (Босния и Герцеговина) 21:30 "Динамо" (Минск, Беларусь)

Голы:

"Ла-Фиорита" (Сан-Марино) 21:45 "Зимбру" (Молдова)

Голы:

"Линфилд" (Северная Ирландия) 21:45 "Влазния" (Албания)

Голы:

"Марибор" (Словения) 22:00 "Биркиркара" (Мальта)

Голы: