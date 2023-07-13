Ворскла будет проводить домашние матчи Лиги конференций на юге Польши

Полтавская " Ворскле " будет проводить номинально домашние матчи Лиги конференций на Городском стадионе в городе Тихи, что на юге Польши. Об этом сообщили в клубе.

Стадион вмещает до 15 тысяч 300 болельщиков.. На этой арене свои домашние матчи проводит местная одноименная команда "Тихи", которая выступает во втором польском дивищионе.

В прошлом сезоне "Ворскла" провела номинально домашний матч с шведским АИКом в городе своего соперника, Стокгольме. Тогда "зелено-белые" по сумме двух матчей вылетели из второго квалификационного раунда Лиги конференций (3:4).

Сейчас полтавская команда находится на предсезонном сборе в Устроне. Уже послезавтра подопечные Виктора Скрипника проведут спарринг с "Тихой", а затем встретятся с "Полонией" и "Рекордом".