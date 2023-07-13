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Ворскла будет проводить домашние матчи Лиги конференций на юге Польши
Полтавчане будут играть в городе Тихи
фото из свободных источников
Полтавская "
Стадион вмещает до 15 тысяч 300 болельщиков.. На этой арене свои домашние матчи проводит местная одноименная команда "Тихи", которая выступает во втором польском дивищионе.
В прошлом сезоне "Ворскла" провела номинально домашний матч с шведским АИКом в городе своего соперника, Стокгольме. Тогда "зелено-белые" по сумме двух матчей вылетели из второго квалификационного раунда Лиги конференций (3:4).
Сейчас полтавская команда находится на предсезонном сборе в Устроне. Уже послезавтра подопечные Виктора Скрипника проведут спарринг с "Тихой", а затем встретятся с "Полонией" и "Рекордом".
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